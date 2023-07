Ein Spa­zier­gang mit Som­mer-Tex­ten, Infor­ma­tio­nen und Musik erwar­ten die Teil­neh­men­den am DON­NERS­TAG, 13. JULI, UM 17 UHR rund um die Erin­ne­rungs­stät­te für das ehe­ma­li­ge Klo­ster St. Jobst am Bind­la­cher Berg. Auf dem geschichts­träch­ti­gen Gelän­de hat sich im 16. Jahr­hun­dert ein Fran­zis­ka­ner­klo­ster befun­den. Die Teil­neh­men­den bege­ben sich vom Park­platz aus gemein­sam auf Spu­ren­su­che: Chri­stel Saka­low, Päd­ago­gin mit Pil­ger­er­fah­rung, beglei­tet den Gang auf dem Pan­ora­ma-Weg hin zur Erin­ne­rungs­stät­te mit som­mer­li­chen Tex­ten und Impul­sen. Am Ort der ehe­ma­li­gen Klo­ster­an­la­ge kön­nen sich die Besu­cher über die Geschich­te infor­mie­ren und Blä­ser­mu­sik genie­ßen; es wir­ken mit Pfar­rer Hans-Georg Taxis und Posaunenchorbläser.

Treff­punkt ist der Pan­ora­ma-Weg beim ehe­ma­li­gen Klo­ster St. Jobst, Staats­stra­ße 2163 zwi­schen Dres­sen­dorf und Aller­s­dorf; Par­ken am ehe­ma­li­gen Klo­ster­ge­län­de. Der Abend ist Teil der Som­mer­rei­he „Kir­chen erzäh­len Geschich­ten“; Ver­an­stal­ter sind das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk sowie die Kir­chen­ge­mein­den Gold­kro­nach und Nem­mers­dorf. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de.