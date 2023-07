Work­shops und Par­ty vom 14 bis zum 16.07.23

Vom 14.–16. Juli fin­det in der evan­ge­lisch – meth. Kir­che ein Event­wo­chen­en­de unter dem Mot­to…. „Con­nect“ statt: Aus unter­schiedl­li­chen Orten Deutsch­lands, aus unter­schied­li­chen Kir­chen und Gemein­den kom­men Men­schen, um sich aus­zu­tau­schen, Inputs zu bekom­men. Hier in Bay­reuth fin­den die Ver­an­stal­tun­gen in Zusam­men­ar­beit mit der Stadt­mis­si­on, dem CVjM und dem CAS (Come and see.ev) statt.

Am Sams­tag um 13.30 wird es kosten­lo­se Work­shop Ange­bo­te an ver­schie­de­nen Orten geben, zu denen sich Bay­reu­ther anmel­den kön­nen (offen für Kids ab 14 Jahren).

Anmel­dung an den EmK Pastor Alex­an­der Bisch­off 0177 5121953 oder Email Alexander.​bischoff@​emk.​de

Die Work­shops fin­den zu fol­gen­den The­men statt:

Work­shop Fri­ends Out­reach in den Räu­men der Stadt­mis­si­on, Sophien­stra­ße 23–25

Work­shop Cho­reo in den Räu­men des CVJMs-Wit­tels­ba­cher­ring 26

Work­shop Star­ke Nach­fol­ge in den Räu­men des CVJMs

Work­shop DJ& Tech­nik in den Räu­men der evan­ge­lisch metho­di­sti­schen Kir­che, Albert-Preu- Str.10

Höhe­punkt des Wochen­en­des soll eine gemein­sa­me Par­ty am 15.7. ab 19 h in den Räu­men der evan­ge­lisch-metho­di­sti­schen Kir­che in der Albert Preu-Str. 10 in Bay­reuth sein. Es legen DJ C‑Hope, Celi­ne Geor­gi und DJ Robin Luxx auf und laden ein bei elek­tro­ni­scher Musik (Tech­no und Dance) zu tan­zen, zu chil­len, zuzu­hö­ren und Gesprä­che zu füh­ren. Außer­dem gibt es alko­hol­freie Cock­tails und Geträn­ke und Essen / Pizza.

Die Ver­an­stal­tung rich­tet sich an Per­so­nen ab 14 Jah­ren, an Musik- und Tanz­freu­di­ge, an Sin­gles und Paa­re und alle, die Kir­che mal anders erle­ben wollen.

Am Sonn­tag um 10 h fin­det ein Abschluss­got­tes­dienst in den Räu­men des Come and See, Wil­helm Busch Str. 15a statt, (in den die Ergeb­nis­se der Work­shops mit ein­flie­ßen sollen)

Wei­te­re Infos:

auf https://​www​.king​dom​-style​.com/​e​v​e​n​t​s​/​t​a​l​e​n​t​c​a​mp/