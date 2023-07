Das TALENT­CAMP ist eine Wochen­end-Ver­an­stal­tung, um Talen­te und geist­li­che Gaben zu ent­decken. Die christ­li­che Kon­fe­renz fin­det vom 14–16 Juli 2023 in Bay­reuth statt. Alle Men­schen sind ein­ge­la­den, sich zu ver­net­zen und zusam­men die öffent­li­che CON­NECT Par­ty zu ver­an­stal­ten. Ver­schie­de­ne Künst­ler neh­men mit am Camp teil und tre­ten auf.

Abschluss­got­tes­dienst

Der Abschluss­got­tes­dienst am Sonn­tag, den 26.07 um 10 Uhr fin­det in den Räu­men der Evan­ge­lisch-Metho­di­sti­schen Kir­che (Albert Preu­str. 10) und nich in den Räu­men des Come and See statt.

Herz­li­che Ein­la­dung an alle Inter­es­sier­te auch nicht Teil­neh­mer am Talentcamp.

Wei­te­re Infos auf https://​www​.king​dom​-style​.com/​e​v​e​n​t​s​/​t​a​l​e​n​t​c​a​mp/