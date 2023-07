Der Stadt­di­strikt „West­li­che Ham­m­er­statt“ (Num­mer 26) hat einen neu­en Distrikt­vor­ste­her. Harald Mei­er hat das Ehren­amt über­nom­men. Er wohnt in der Brahms­stra­ße 10 B und ist unter der Tele­fon­num­mer 01590 1318911 bezie­hungs­wei­se unter der Mail-Adres­se harald.​meier.​fc@​gmail.​com zu errei­chen. Die Stadt Bay­reuth ist in 39 Stadt­di­strik­te ein­ge­teilt. In jedem ist ein ehren­amt­li­cher Distrikt­vor­ste­her bezie­hungs­wei­se eine Distrikt­vor­ste­he­rin tätig. Die Beset­zung des Amtes erfolgt jeweils auf Vor­schlag der Stadt­rats­frak­tio­nen. Die Distrikt­vor­ste­her wer­den grund­sätz­lich für die Dau­er der Sit­zungs­pe­ri­ode des Stadt­rats bestellt. Ihre Auf­ga­be besteht dar­in, als Bin­de­glied zwi­schen der Bevöl­ke­rung und der Ver­wal­tung Wün­sche und Anre­gun­gen ihres Distrikts ent­ge­gen­zu­neh­men, zu über­prü­fen und weiterzuleiten.