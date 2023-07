Vom 18. August bis 3. Sep­tem­ber 2023 ver­wan­delt der „Innen­stadt­fonds“ den zen­tra­len Platz in Bamberg

Mehr Auf­ent­halts­qua­li­tät auf dem Max­platz! Das war eine häu­fi­ge For­de­rung in den ver­gan­ge­nen Jah­ren. Der „Innen­stadt­fonds“ des För­der­pro­jek­tes Mitte.Bamberg.2025 ermög­licht nun, dass Ideen aus der Bam­ber­ger Bevöl­ke­rung auf dem gro­ßen Platz vor dem Rat­haus umge­setzt wer­den kön­nen. So wird der Max­platz vom 18. August bis 3. Sep­tem­ber 2023 ganz neu erlebbar.

Vor­ge­se­hen sind ver­schie­de­ne Maß­nah­men, von denen eini­ge län­ger ste­hen (Tanz­bo­den, Foto­point, Pflanz­kä­sten), ande­re kön­nen für zwei Wochen gete­stet wer­den (Was­ser­spiel­ge­rä­te, Was­ser­vor­hang, Möblie­rung) und wie­der ande­re wer­den inner­halb der Innen­stadt wei­ter­zie­hen (Wan­der­baum­al­lee). Alle Ideen ver­wan­deln den Platz zu einem Ort im Her­zen der Stadt, der Mög­lich­kei­ten zum Sit­zen, Plau­dern, Essen, Spie­len und Tan­zen bie­tet. „Wir laden alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sowie Gäste von Bam­berg ein, den Max­platz in die­ser Zeit neu zu erle­ben und sich selbst ein Bild von den viel­fäl­ti­gen Mög­lich­kei­ten zur Stei­ge­rung der Auf­ent­halts­qua­li­tät im Her­zen unse­rer Stadt zu machen“, so Dr. Ste­fan Gol­ler, Wirt­schafts­re­fe­rent der Stadt Bamberg.

Die Ideen für die Maß­nah­men kom­men von Bamberger:innen, die etwas in der Innen­stadt bewe­gen wol­len. Sie konn­ten im Mai das so genann­te Ent­schei­dungs­gre­mi­um – besetzt mit Akteur:innen der Bam­ber­ger Innen­stadt – über­zeu­gen, dass sie ihre Ideen mit För­der­gel­dern und einem Spon­so­ring der Spar­kas­se Bam­berg selbst umset­zen kön­nen. „Wir sind begei­stert von dem ehren­amt­li­chen Enga­ge­ment der Akteur:innen und dan­ken ihnen sehr, dass so in der Bam­ber­ger Innen­stadt Neu­es aus­pro­biert wer­den kann“, so Ruth Voll­mar, Lei­te­rin der Wirtschaftsförderung.

Der „Innen­stadt­fonds“ ist eine Chan­ce für die Bam­ber­ger Innen­stadt. Er stellt Gewer­be­trei­ben­den, Immobilieneigentümer:innen, Bewohner:innen sowie Bürger:innen über ein För­der­pro­gramm der Bun­des­re­gie­rung, für das sich die Stadt Bam­berg erfolg­reich bewor­ben hat, finan­zi­el­le Mit­tel für die Maß­nah­men zur Verfügung.

In der zwei­ten August-Hälf­te wird der Max­platz mit mobi­len Sitz­mö­beln, Son­nen­schir­men, Hoch­bee­ten, einem Tanz­bo­den, einem Foto­point und Spiel­ge­rä­ten aus­ge­stat­tet. Ein mobi­ler Was­ser­vor­hang und Was­ser­spiel­ge­rä­te sol­len Kin­der zum Plan­schen ani­mie­ren und gleich­zei­tig das Mikro­kli­ma ver­bes­sern. Am 19. August 2023 fin­det zudem das „Stra­ßen­flim­mern“ statt, wo die Innen­stadt an fünf Orten – u.a. auch am Max­platz – für eine Som­mer­nacht zur Kino­lein­wand wird. Zu allen Maß­nah­men ist auch eine Eva­lu­ie­rung vorgesehen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den Maß­nah­men fol­gen in den näch­sten Wochen und sind im Netz auf www​.mit​te​-bam​berg​-2025​.de zu finden.

För­der­pro­gramm zum Pro­jekt „Mitte.Bamberg.2025“

Das Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Bau und Inne­res hat das För­der­pro­gramm „Zukunfts­fä­hi­ge Innen­städ­te und Zen­tren – kurz ZIZ“ im August 2021 aus­ge­ge­ben. Die Wirt­schafts­för­de­rung hat sich für die Stadt Bam­berg bewor­ben und konn­te eine För­de­rung 474.600 Euro errei­chen. Die­se Mit­tel wer­den durch die Stadt Bam­berg sowie ein Spon­so­ring der Spar­kas­se Bam­berg für den Innen­stadt­fonds mit 22.500 Euro auf­ge­stockt. Im so genann­ten Innen­stadt­fonds im Rah­men des Pro­jek­tes „Mitte.Bamberg.2025“ ste­hen ins­ge­samt 150.000 Euro für 2023 und 2024 zur Ver­fü­gung, um Ideen von Gewer­be­trei­ben­den, Initia­ti­ven, Bür­ge­rin­nen und Bür­gern zur Auf­wer­tung der Bam­ber­ger Innen­stadt finan­zi­ell zu unter­stüt­zen. Der Fonds bie­tet der Stadt­ge­sell­schaft die Mög­lich­keit, sich aktiv mit kon­kre­ten Maß­nah­men einzubringen.