Äuße­run­gen von Bür­ger­mei­ster Glü­sen­kamp in einem BR-Rund­funk­bei­trag war Anlass für die Stadt­rats­frak­ti­on „Bam­ber­ger Bür­ger­block“ (BBB) an Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke. In die­sem Bericht wur­de Bür­ger­mei­ster Glü­sen­kamp mit der geplan­ten Baum­pflanz­ak­ti­on in der Sie­mens­stra­ße kon­fron­tiert. Sei­ne Aus­sa­ge, kei­ne Befra­gung bei den Betrof­fe­nen durch­füh­ren zu wol­len, er aber im Gespräch mit ihnen sei, führ­te laut den BBB-Stadt­rä­ten Andre­as Trif­fo, Nor­bert Tscher­ner und Hans-Jür­gen Eich­fel­der für Irri­ta­tio­nen. Nach Kennt­nis­stand der BBB-Frak­ti­on gab es hier nie­mals einen Dia­log mit den Anlie­gern. Eine Infor­ma­ti­on wur­de von Ober­bür­ger­mei­ster Star­ke zuge­sagt, ste­he aber noch aus. Der Antrag soll nun für Klar­heit sor­gen. So soll Bür­ger­mei­ster Glü­sen­kamp gegen­über dem Stadt­rat berich­ten, wann die von ihm erwähn­te Befra­gung den statt­ge­fun­den haben soll und wel­che Erkennt­nis­se nun vorliegen.

Fer­ner kri­ti­siert der Bam­ber­ger Bür­ger­block die man­geln­de Bericht­erstat­tung aus dem Pro­jekt „Mit­mach­kli­ma“. In einem wei­te­ren Antrag wird auch hier Auf­klä­rung gefor­dert. Dem Stadt­rat sei­en bis heu­te noch nicht die För­der­be­din­gun­gen für den 3,3 Mio schwe­ren För­der­mit­tel­topf aus der natio­na­len Kli­ma­schutz­in­itia­ti­ve vor­ge­legt wor­den. Zudem sol­len Fak­ten benannt wer­den, wel­che Maß­nah­men bereits lau­fen oder anste­hen und was die­se ins­be­son­de­re für Kosten verursachen.