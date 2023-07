Wett­be­werb der Deut­schen Aka­de­mie für Kin­der- und Jugend­li­te­ra­tur: Preis­ver­lei­hung in der Stadtbücherei

Kin­der­buch­au­tor und Sams-Erfin­der Paul Maar zum 85. Geburts­tag einen Strauß voll Wör­ter über­rei­chen, was für eine wun­der­ba­re Idee. Das dach­te sich die Deut­sche Aka­de­mie für Kin­der- und Jugend­li­te­ra­tur und lob­te einen Gedicht­wett­be­werb aus. Die Teil­nah­me war beacht­lich: Ober­frän­ki­sche Schü­le­rin­nen und Schü­ler der 4. bis 6. Klas­se reich­ten 130 Gedich­te ein. Am 7. Juli wur­den in der Stadt­bü­che­rei die Prei­se übergeben.

Der erste Preis geht an Chri­sti­na Urban vom Chri­sti­an-Erne­sti­num Gym­na­si­um in Bay­reuth für ihr fan­ta­sie­vol­les „Mein ver­wursch­tel­tes Gedicht“. Den zwei­ten Preis tei­len sich Lot­te Betz von der Grund­schu­le Treb­gast mit ihrem som­mer­b­un­ten Gedicht „März bis Mai“ und die Klas­se 6 b des Cla­vi­us-Gym­na­si­ums mit ihrem „Wör­ter inspi­rie­ren die Welt“. „Sich in Zei­ten von Kurz­nach­rich­ten mit Gedich­ten aus­ein­an­der­zu­set­zen, mag vie­len nicht gege­ben sein. Kin­der haben es da etwas leich­ter. Sie sind erfin­de­risch und sind außer­dem mit Sams, Herrn Taschen­bier und Frau Rot­kohl groß gewor­den, wie das tol­le Ergeb­nis des Gedicht­wett­be­werbs zeigt“, gra­tu­lier­te Zwei­ter Bür­ger­mei­ster Jonas Glüsenkamp.

„Reim-Mei­ster“

„Nicht nur das Sams ist ein gro­ßer Reim-Mei­ster. Ich bin es selbst und lege dem Sams mit gro­ßer Freu­de mei­ne Gedich­te in den Mund. Inso­fern freut es mich, dass es die­sen Gedicht­wett­be­werb gibt, denn man kann die Men­schen nicht früh genug an die Poe­sie her­an­füh­ren“, lob­te Maar.

Im Rah­men der Preis­ver­lei­hung prä­sen­tier­te die Aka­de­mie gemein­sam mit der Stadt­bü­che­rei die besten Tex­te und ihre jugend­li­chen Ver­fas­se­rin­nen und Ver­fas­ser und stell­te sie Paul Maar per­sön­lich vor. Die Prei­se – jeweils ein Gut­schein über einen Schreib­work­shop mit Rolf-Bern­hard Essig, Judith Allert oder Suza Kolb, eine indi­vi­du­el­le Urkun­de und für ihre Klas­sen ein Buch­pa­ket – über­ga­ben neben Bür­ger­mei­ster Glü­sen­kamp die Jury­mit­glie­der Maren Bonacker und Paul Maar.