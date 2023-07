Es ist im wahr­sten Wort­sin­ne ein tie­fer Blick in die Geschich­te Forch­heims, den die Besucher*innen künf­tig neh­men kön­nen: Noch sind die Arbei­ter vor Ort und der Stein­metz am Werk, doch lang­sam lässt sich erah­nen, wie das Archäo­lo­gi­sche Fen­ster in der Wall­stra­ße aus­se­hen wird.

Mit einem klit­ze­klei­nen Spa­tel streicht Armin Nast­vo­gel an den Fugen der mäch­ti­gen Sand­stei­ne ent­lang. Der Restau­ra­tor für Stein und gelern­te Stein­metz ist mit drei Mit­ar­bei­tern in der Wall­stra­ße vor Ort und ist gera­de dabei, die mäch­ti­gen Sand­stein­qua­der umzu­ar­bei­ten. Denn eine „Schutz­schicht“ aus 40 Zen­ti­me­ter dicken Qua­dern wur­de auf den histo­ri­schen Sand­stein auf­ge­bracht, um die geschichts­träch­ti­gen „Brocken“ zu schüt­zen. Dafür müs­sen die Schutz­stei­ne umge­ar­bei­tet und das Niveau ange­gli­chen wer­den. Klar, dass kein „nor­ma­ler“ Mör­tel aus dem Bau­markt für das histo­ri­sche Schmuck­stück ver­wen­det wer­den kann, in einem klei­nen Becher wird extra dafür Kalk­mör­tel ange­rührt und sanft aufgetragen.

Rück­blick

Wäh­rend der Erneue­rung des Asphalts rund um das ehe­ma­li­ge C&A‑Geschäft waren Reste der mit­tel­al­ter­li­chen Stadt­mau­er Forch­heims ent­deckt wor­den. Im Herbst 2020 leg­ten Archäo­lo­gen die Befun­de in rund 1,50 Metern Tie­fe frei und doku­men­tier­ten die­se. Die Befun­de selbst waren durch­aus erstaun­lich, die For­scher datie­ren die Mau­er in die Mit­te des 13. Jahr­hun­derts, und damit frü­her zurück, als die urkund­li­che Erwäh­nung Forch­heims als Stadt (das war im Jahr 1310).

Die Sub­stanz der Stei­ne ist dabei so gut erhal­ten, dass sie, so ein Beschluss des Stadt­rats, als Archäo­lo­gi­sches Sicht­fen­ster und erste Sta­ti­on des zukünf­ti­gen Archäo­lo­gi­schen Pfa­des sicht­bar blei­ben. „Über die­se Ent­schei­dung freue ich mich sehr! Denn neben der Sicht­bar­ma­chung unse­rer Geschich­te ent­steht noch ein attrak­ti­ver neu­er Platz in unse­rer Alt­stadt. Ich bin sicher, dass die­ser Platz ein neu­er Anzie­hungs­punkt für die Forch­hei­me­rin­nen und Forch­hei­mer und für unse­re Gäste wird!“, freut sich Forch­heims Kul­tur­bür­ger­mei­ste­rin Dr. Annet­te Prechtel.

Das gan­ze Ensem­ble wird mit einer Trep­pen­an­la­ge mit Sitz­stu­fen und Gelän­der ein­ge­fasst und bekommt eine ganz spe­zi­el­le LED-Beleuchtung.