13. Juli 2023 „Resi­li­enz-inne­re Wider­stands­kraft stärken“

Bian­ca Heger, die Beauf­trag­te für Chan­cen­gleich­heit am Arbeits­markt (BCA) der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg bie­tet in Zusam­men­ar­beit mit der Coa­chin und Kom­mu­ni­ka­ti­ons­trai­ne­rin Mar­ti­na Tho­mas am 13. Juli 2023 von 9.00 bis 10.30 Uhr ein kosten­frei­es Online-Semi­nar zum The­ma „Resi­li­enz-inne­re Wider­stands­kraft stär­ken“ an.

Resi­li­enz bezeich­net die Wider­stands­kraft, die wir in uns tra­gen, um auch unter wid­ri­gen Umstän­den gelas­sen zu blei­ben und zufrie­den zu sein.

Bian­ca Heger: „Der Eine fühlt sich schon bei der klein­sten Abwei­chung von der Rou­ti­ne gestresst, dem ande­ren scheint das nichts aus­zu­ma­chen. In einer sich immer schnel­ler ver­än­dern­den Welt ist Resi­li­enz des­we­gen ein wich­ti­ger Fak­tor um gesund und lei­stungs­fä­hig zu blei­ben. Die Arbeits­welt ver­än­dert sich rasant, was gestern noch aktu­ell war, ist heu­te ver­al­tet. Des­we­gen ist Ver­än­de­rungs­kom­pe­tenz ein wich­ti­ger Fak­tor für den beruf­li­chen Erfolg. Wer ein hohes Maß an Resi­li­enz mit­bringt, tut sich damit leich­ter und ist ten­den­zi­ell zufrie­de­ner. Die Teil­neh­mer erfah­ren in unse­rem Semi­nar, wel­che Fak­to­ren zur Resi­li­enz bei­tra­gen und wie sie die­se beein­flus­sen kön­nen um selbst gelas­se­ner zu werden.“

Anmel­dun­gen bit­te an Bamberg-​Coburg.​BCA@​arbeitsagentur.​de . Sie erhal­ten anschlie­ßend eine Bestä­ti­gung und Ein­la­dung mit dem Link zur Veranstaltung.

Die BCA Bian­ca Heger beant­wor­tet ger­ne auch tele­fo­nisch Fra­gen vor­ab unter 09561/93 309.