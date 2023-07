Für eine atom­waf­fen­freie und fried­li­che Welt

Eine Moder­ni­sie­rung der Kern­waf­fen­ar­se­na­le durch die Atom­mäch­te und ein nicht enden­der rus­si­scher Angriffs­krieg gegen die Ukrai­ne: Das ist die Kulis­se, vor der in die­sem Jahr am 8. Juli 2023 der Flag­gen­tag der Mayors for Peace statt­fin­det. Mit die­ser Akti­on set­zen mehr als 500 Städ­te in Deutsch­land ein sicht­ba­res Zei­chen für eine fried­li­che Welt ohne Atom­waf­fen und brin­gen erneut ihre Soli­da­ri­tät mit der Ukrai­ne zum Ausdruck.

Auch Bam­berg zeigt Flag­ge für eine atom­waf­fen­freie und fried­li­che Welt: Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke hat auf dem Max­platz die Mayors-for-Peace-Flag­ge gehisst. „Wir wol­len ein sicht­ba­res Zei­chen gegen nuklea­re Mas­sen­ver­nich­tungs­waf­fen und für den Frie­den set­zen. Auch in die­sen schwie­ri­gen Zei­ten brau­chen wir nuklea­re Abrü­stung statt Auf­rü­stung. Mit der Flag­gen­hissung zei­gen wir auch in die­sem Jahr unse­re Soli­da­ri­tät mit der Ukrai­ne“, erklär­te OB Starke.

Info

Am Flag­gen­tag erin­nern die Mayors for Peace an ein Rechts­gut­ach­ten des Inter­na­tio­na­len Gerichts­ho­fes in Den Haag vom 8. Juli 1996. Der Gerichts­hof stell­te fest, dass die Andro­hung des Ein­sat­zes und der Ein­satz von Atom­waf­fen gene­rell gegen das Völ­ker­recht ver­sto­ßen. Zudem stell­te der Gerichts­hof fest, dass eine völ­ker­recht­li­che Ver­pflich­tung besteht, „in red­li­cher Absicht Ver­hand­lun­gen zu füh­ren und zum Abschluss zu brin­gen, die zu nuklea­rer Abrü­stung in allen ihren Aspek­ten unter strik­ter und wirk­sa­mer inter­na­tio­na­ler Kon­trol­le führen.“

Wer sind die Mayors for Peace:

Die Orga­ni­sa­ti­on Mayors for Peace wur­de 1982 durch den Bür­ger­mei­ster von Hiro­shi­ma gegrün­det. Das welt­wei­te Netz­werk setzt sich vor allem für die Abschaf­fung von Atom­waf­fen ein, greift aber auch aktu­el­le The­men auf, um Wege für ein fried­vol­les Mit­ein­an­der zu dis­ku­tie­ren. Mehr als 8.250 Städ­te in 166 Län­dern gehö­ren dem Netz­werk an, dar­un­ter 850 Städ­te in Deutsch­land. Rund 500 Städ­te in Deutsch­land betei­li­gen sich in die­sem Jahr am Flaggentag.