NEU­DROS­SEN­FELD / Lkr. Kulm­bach Die unzu­rei­chend gesi­cher­ten Ladung eines Sat­tel­auf­lie­gers führ­te am Mon­tag­mor­gen zu einer grö­ße­ren Auf­räum- und Rei­ni­gungs­ak­ti­on. Der 62jährige Fah­rer eines Sat­tel­zugs woll­te von der B85 aus Rich­tung Kulm­bach kom­mend, auf die A70 in Fahrt­rich­tung Bam­berg auf­fah­ren. Im Kur­ven­be­reich durch­bra­chen dann ca. 200 Bier­kä­sten die Bord­wand des Lkw und lan­de­ten auf der Fahr­bahn und dem angren­zen­den Grün­strei­fen. Im Rah­men der Unfall­auf­nah­me wur­de fest­ge­stellt, dass der Fah­rer eben­so wenig alko­ho­li­siert wie ein Groß­teil der Ladung war. Der Lkw hat­te über­wie­gend alko­hol­frei­es Bier gela­den. Sowohl die Fahr­bahn der B85 als auch die Auf­fahrt der A70 wur­den durch zahl­rei­che Fla­schen und Scher­ben ver­un­rei­nigt. Für die Ber­gung der hava­rier­ten Ladung beauf­trag­te die Spe­di­ti­on eine Fach­fir­ma. Das THW Kulm­bach wur­de zur Unter­stüt­zung der Ber­gung zur Unfallört­lich­keit hin­zu­ge­zo­gen. Wäh­rend der mehr­stün­di­gen Auf­räum­ar­bei­ten blieb die Auf­fahrt der A70 in Rich­tung Bam­berg voll gesperrt. Wäh­rend sich der Sach­scha­den am Lkw auf ca. 2000,- Euro beschränk­te, wesent­lich höher dürf­ten sich jedoch die Kosten für die Ber­gung der Ladung und Rei­ni­gung der Fahr­bahn belau­fen. Den Fah­rer erwar­tet zudem ein Buß­geld wegen eines Ladungssicherungsverstoßes.