Soli­da­ri­tät geht nicht in Ren­te: 250 „BAU­ler“ mit star­ker Stimme

Sie haben Häu­ser hoch­ge­zo­gen, Dächer gedeckt, Wän­de gestri­chen und tape­ziert, Grün­flä­chen gepflegt, Kitas, Schu­len und Arzt­pra­xen pico­bel­lo sau­ber gehal­ten: „Als Bau­ar­bei­ter, Gärt­ner, Maler oder Rei­ni­gungs­kraft haben sie dafür gesorgt, dass es in Ober­fran­ken seit Jahr­zehn­ten rund­läuft. Und sie sind „Lohn-Akti­vi­sten“, weil sie ganz ent­schei­dend mit dafür gesorgt haben, dass fai­res Geld für gute Arbeit in die Lohn­tü­ten kommt: die Senio­rin­nen und Senio­ren der Indu­strie­ge­werk­schaft Bau­en-Agrar-Umwelt“, sagt der „Seni­or-Chef“ der IG BAU Ober­fran­ken, Gerald Nicklas.

In Gra­fen­ge­haig dreh­te sich alles um die Ü65-Gene­ra­ti­on der IG BAU. In der Fran­ken­wald­hal­le bewie­sen die rund 250 Teil­neh­mer des 21. Senio­ren­tref­fens der Gewerk­schaft, dass Soli­da­ri­tät nicht in Ren­te geht. Die Senio­ren-IG BAU Ober­fran­ken mel­de­te sich nach einer Coro­na-Zwangs­pau­se bei ihrem tra­di­tio­nel­len Tref­fen aktiv zurück.

In sei­ner Begrü­ßung mach­te Gerald Nick­las als Vor­sit­zen­de der IG BAU-Senio­ren Ober­fran­ken selbst­be­wusst deut­lich: „Mit unse­rem Erfah­rungs­schatz sind wir unver­zicht­bar. Wenn es um den Kampf gegen Unge­rech­tig­keit, schlech­te Arbeits­be­din­gun­gen und Rechts­extre­mis­mus geht, ist mit unse­rer Stim­me noch immer zu rechnen.“

Nick­las wer­te­te die gro­ße Reso­nanz des Tref­fens – immer­hin neun gut besetz­te Bus­se aus der gesam­ten Regi­on hat­ten die Fran­ken­wald­hal­le in Gra­fen­ge­haig ange­steu­ert – als ein­drucks­vol­les Signal für den star­ken gewerk­schaft­li­chen Zusam­men­halt: „Der Schul­ter­schluss ist auch nach Ende der akti­ven Job­zeit noch ein 100-Pro­zent-Fak­tor bei der IG BAU.“

Für ein „poli­ti­sches Update“ in Sachen Tarif- und Beschäf­ti­gungs­si­tua­ti­on sorg­te die stell­ver­tre­ten­de Regio­nal­lei­te­rin der IG BAU Fran­ken, Lena Zim­mer­mann. Sie spann­te einen Bogen vom Arbeits­schutz auf dem Bau und in der Gebäu­de­rei­ni­gung über die Lohn­tü­te im Gar­ten- und Land­schafts­bau bis zur aktu­el­len Situa­ti­on beim Woh­nungs­bau und in der Altersversorgung.