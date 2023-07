Film­rei­he im Ober­frän­ki­schen Bau­ern­hof­mu­se­um Kleinlosnitz

Jeweils um 19.00 Uhr begin­nen die Film­näch­te in der Scheu­ne. Heu­er zum 17. Mal. Jeden Abend gibt es zwei oder drei Fil­me im Pro­gramm. Die Unter­ti­tel der Aben­de dre­hen sich um das Land: Hei­mat – Ern­te – Saat. Was macht Hei­mat aus? Der Ort, die Men­schen, die Land­schaft, die Spra­che… Eine klei­ne Retro­spek­ti­ve ist der Film von Die­ter Wie­land, der vor 40 Jah­ren aus­ge­strahlt wur­de – das­sel­be Jahr, in dem das Bau­ern­hof­mu­se­um öff­ne­te. Die Ern­te bringt ein bri­san­tes The­ma der Gegen­wart auf den Tisch: Lebens­mit­tel, Fut­ter, Bio­mas­se oder Strom? Am Frei­tag dreht sich bei dem Stich­wort Saat vie­les um Neu­an­fän­ge, um das Wach­sen und Gedei­hen. Am Sams­tag spielt die Hofer Musik­grup­pe „Klang­schnitz“ live zu den Kurz­fil­men im „Film­schnitz-Abend“. Der Ein­tritt kostet 7,- €, am Sams­tag 10,- €

Mitt­woch, 12. Juli 2023 · 19 h · »Hei­mat«

ÖDEN­WALD­STET­TEN · D 1964 · 36 min · Ein Dorf ändert sein Gesicht – schon vor 60 Jahren.

GRÜN KAPUTT · D 1983 · 43 min · Land­schaft und Gär­ten der Deut­schen. Der Klas­si­ker von Die­ter Wie­land ist 40.

DER DIE­TEL­HOF · D 1992 · 40 min · Bäu­er­li­ches Leben von einst im Muse­um von heu­te. Von Arndt Schaffner.

Don­ners­tag, 13. Juli 2023 · 19 h · »Ern­te«

HEU – GESPEI­CHER­TE SON­NE · I 2022 · 48 min · Gutes Heu galt und gilt als Gold für das Tier.

ALCAR­RÀS – DIE LETZ­TE ERN­TE · E 2022 · 120 min · Pfir­si­che gegen Solar­ener­gie. Gol­de­ner Bär bei der Ber­li­na­le 2022.

Frei­tag, 14. Juli 2023 · 19 h · »Saat«

ALPEN­LAND · A 2022 · 88 min · Unse­re spek­ta­ku­lär­ste Natur­land­schaft zwi­schen Öko­no­mie und Ökologie.

80.000 SCHNIT­ZEL · D 2020 · 105 min · Neu­es Leben im Gast­haus Zum Zoll­haus. Mehr­fach preisgekrönt.

Sams­tag, 15. Juli 2023 · 19 h · »Schnitz«

KURZ­FILM­ABEND »FILM­SCHNITZ« · Kurz­fil­me – nicht nur vom Lan­de – live mit der Hofer Musik­grup­pe »Klang­schnitz«.

Ver­an­stal­tungs­ort

Ober­frän­ki­sches Bau­ern­hof­mu­se­um Klein­los­nitz, 95239 Zell im Fich­tel­ge­bir­ge, Klein­los­nitz 5