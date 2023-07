Das tra­di­tio­nel­le letz­te Sin­fo­nie­kon­zert des Phil­har­mo­ni­schen Orche­sters der Spiel­zeit in der Moriz­kir­che prä­sen­tiert Wer­ke von Gustav Mahler

Das 7. Sin­fo­nie­kon­zert „Fare­well, Ade, Auf Wie­der­se­hen“ des Phil­har­mo­ni­schen Orche­sters Lan­des­thea­ter Coburg am Mon­tag, den 10. Juli um 20:00 Uhr ist ein beson­de­res: Es ist nicht nur das tra­di­tio­nell letz­te Sin­fo­nie­kon­zert der Spiel­zeit in der Moriz­kir­che, son­dern auch ein musi­ka­li­scher Abschied für Bern­hard F. Loges, der sich die­ses Pro­gramm zum Abschluss sei­ner Inten­danz­zeit gewünscht hat. Herz­stück ist die 4. Sin­fo­nie Gustav Mahlers in G‑Dur – eine der belieb­te­sten Sin­fo­nien des Spät­ro­man­ti­kers – ergänzt durch vier sei­ner Orche­ster­lie­der. Das Kon­zert steht unter der musi­ka­li­schen Lei­tung Dani­el Car­ters, die Solist*innen sind Fran­ce­s­ca Para­to­re und Dani­el Carison.

Gustav Mahlers um 1900 ent­stan­de­ne 4. Sin­fo­nie, die Theo­dor W. Ador­no als „ein Mei­ster­werk […] des Als-Ob von der ersten bis zur letz­ten Note“ bezeich­ne­te, ist ein rät­sel­haf­tes Werk, das durch eine son­der­ba­re dop­pel­bö­di­ge Hei­ter­keit und Ver­stört­heit cha­rak­te­ri­siert ist. Über sei­ne Wahl sagt Bern­hard F. Loges: „Gustav Mahlers 4. Sin­fo­nie ist eine mei­ner Lieb­lings­sin­fo­nien. Ich ver­bin­de mit Mahlers Musik bereits seit mei­ner Zeit als Dra­ma­turg sehr viel. Als Dani­el Car­ter mir das Ange­bot mach­te, ein Pro­gramm für mei­nen Abschied zu wäh­len, war die­ses Werk schnell gesetzt.“ Die Sin­fo­nie ent­hält ein Sopran­so­lo – an die­sem Abend inter­pre­tiert von Fran­ce­s­ca Para­to­re – der Text dazu basiert auf einem Gedicht aus „Des Kna­ben Wun­der­horn“. „Ich mag alle „Wun­der­horn-Sin­fo­nien“ von Mahler unheim­li­che ger­ne, weil sie für mich das Leben in allen Facet­ten – in sei­nen dunk­len wie in sei­nen hoff­nungs­vol­len Per­spek­ti­ven – abbil­den“, sagt Bern­hard Loges.

Kom­plet­tiert wird das Pro­gramm durch vier Orche­ster­lie­der Mahlers aus den Lie­der­zy­klen „Lie­der eines fah­ren­den Gesel­len“, „Des Kna­ben Wun­der­horn“ und „Rück­ert-Lie­der“, gesun­gen von Fran­ce­s­ca Para­to­re und Dani­el Cari­son. Das Kon­zert rich­tet sich auch noch­mal mit einem Dank an die Moriz­kir­che als lang­jäh­ri­gen Koope­ra­ti­ons­part­ner, der neben den Sin­fo­nie­kon­zer­ten auch eine Pro­duk­ti­on wie „Fausts Ver­damm­nis“ an die­sem beson­de­ren Spiel­ort ermög­licht hat.

Kar­ten erhält man an der Thea­ter­kas­se, online unter www​.lan​des​thea​ter​-coburg​.de oder an der Abend­kas­se in der Moriz­kir­che ab einer Stun­de vor Konzertbeginn.