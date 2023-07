Fami­li­en­pass „Däum­ling“ von Stadt und Land­kreis Bam­berg erscheint pünkt­lich zu den Sommerferien

Der Fami­li­en­pass „Däum­ling“ von Stadt und Land­kreis Bam­berg bie­tet Fami­li­en aus der Regi­on jede Men­ge Tipps bei der gemein­sa­men Frei­zeit­ge­stal­tung für jede Wet­ter­la­ge und für jedes Alter. Mit sei­nen über 140 attrak­ti­ven Ange­bo­ten in Form von Nut­zungs- und Ermä­ßi­gungs­cou­pons aus den Berei­chen „Sport & Frei­zeit“, „Sehens­wer­tes“, „Erleb­nis & Spiel“, „Kul­tur, Musik & Bil­dung“ und „Kino & Thea­ter“ kön­nen Fami­li­en dabei noch bares Geld spa­ren: „Gera­de in Zei­ten wie die­sen, die Fami­li­en vor gro­ße Her­aus­for­de­run­gen stel­len, lei­stet der Fami­li­en­pass einen wert­vol­len Bei­trag zur Fami­li­en­freund­lich­keit in der Regi­on“ so Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke. Auch Land­rat Johann Kalb ist davon über­zeugt, dass mit dem „Däum­ling“ bei Fami­li­en am Wochen­en­de oder in den Feri­en sicher­lich kei­ne Lan­ge­wei­le auf­kommt: „Ich freue mich, dass der Fami­li­en­pass nun schon seit 15 Jah­ren von Eltern und Kin­dern ger­ne ange­nom­men wird.“

Der Dank gilt an die­ser Stel­le auch den Anbie­tern und Part­nern, die mit ihren viel­schich­ten Ange­bo­ten hel­fen, die Regi­on für Fami­li­en noch attrak­ti­ver zu machen. „Sie tra­gen im Wesent­li­chen zum Gelin­gen des Pro­jekts bei, denn ohne sie wür­de es den „Däum­ling“ nicht geben“, sind sich Star­ke und Kalb einig.

Ver­kaufs­start bei allen Ver­kaufs­stel­len ist spä­te­stens ab 22. Juli 2023. Der Fami­li­en­pass „Däum­ling“ ist gül­tig vom 31. Juli 2023 bis 28. Juli 2024 und kostet 5 Euro, jeder Pass gilt für maxi­mal 2 Erwach­se­ne und 4 Kin­der bis ein­schließ­lich 17 Jah­ren. Ab dem fünf­ten Kind erhält eine Fami­lie beim Kauf eines „Däum­lings“ einen zwei­ten gra­tis dazu. Nähe­re Infor­ma­tio­nen sowie alle Ver­kaufs­stel­len unter www​.daeum​ling​-bam​berg​.de.