Auch 2023 wer­den bedeu­ten­de Unter­neh­me­rin­nen gesucht

Nach 2019 und 2021 wird der „Unter­neh­me­rin­nen Award Ober­fran­ken“ nun zum drit­ten Mal am Diens­tag, 14. Novem­ber 2023, in Bay­reuth verliehen.

Tag für Tag bewe­gen die Unter­neh­me­rin­nen in Ober­fran­ken unse­re Wirt­schaft – durch ihr Know-how, ihr Enga­ge­ment und zukunfts­wei­sen­de Ent­schei­dun­gen. Genau des­halb wird der Bun­des­ver­band mit­tel­stän­di­scher Wirt­schaft, Unter­neh­mer­ver­band Deutsch­land e.V. (BVMW) in die­sem Jahr erneut Frau­en ehren, die durch ihre Ideen und Ansät­ze die täg­li­che Arbeit die regio­na­le Wirt­schaft ver­än­dern. Denn es gibt vie­le Frau­en, die ande­ren ein Vor­bild sind, uns bes­ser mit­ein­an­der ver­net­zen, Hilfs­an­ge­bo­te schaf­fen und neue Tech­no­lo­gien ent­wickeln. Der „BVMW Unter­neh­me­rin­nen Award 2023 Ober­fran­ken“ stellt die­se inspi­rie­ren­den Frau­en aus unse­rer Regi­on vor und macht sicht­bar, was sie täg­lich für die regio­na­le Wirt­schaft leisten.

Geehrt wer­den Unter­neh­me­rin­nen in drei ver­schie­de­nen Kate­go­rien: „Unter­neh­me­rin des Jah­res“, „Start­up-Unter­neh­me­rin des Jah­res“ und „Her­zens­preis – die Frau im Unter­neh­men“. Eine kom­pe­ten­te Jury um Initia­to­rin Bet­ti­na Ange­rer wird die Bewer­bun­gen begut­ach­ten und die jewei­li­gen Kate­go­rien-Sie­ge­rin­nen auswählen.

Zur Ver­lei­hung der Awards am 14. Novem­ber 2023 wer­den aus jeder Kate­go­rie drei nomi­nier­te Unter­neh­men ein­ge­la­den und dem Publi­kum vor­ge­stellt. Ver­an­stal­tungs­ort ist das Por­sche-Zen­trum Bayreuth.

Land­rat Flo­ri­an Wie­demann: „Wir müs­sen den Frau­en Mut machen zur Grün­dung, Nach­fol­ge und Unter­neh­mens­über­nah­me. Genau­so wich­tig ist es aber auch, die Vor­bil­der, die es bereits gibt, sicht­bar zu machen. Genau das ist das Ansin­nen des ‚Unter­neh­me­rin­nen Awards 2023‘ – den vie­len erfolg­rei­chen Unter­neh­me­rin­nen und Frau­en, die wir ohne Zwei­fel in Ober­fran­ken haben, eine Büh­ne zu bie­ten und Sie für Ihre her­aus­ra­gen­den Lei­stun­gen zu ehren.“

Die Awards wer­den gestif­tet von der VR Bank Bay­reuth-Hof eG, vom Land­kreis Bay­reuth sowie der Wod­zak-Lit­tig Per­so­nal­be­ra­tung. Span­nend wird dabei auch die opti­sche Gestal­tung der ein­zel­nen Awards sein. Die­se wer­den erschaf­fen von fol­gen­den Unter­neh­men: MR Metall­bau GmbH & Co. KG aus Bay­reuth, Bau- und Möbel­schrei­ne­rei Appel aus Holl­feld sowie MFK Ser­vice GmbH aus Bayreuth.

Bewer­bungs­schluss für den Wett­be­werb ist der 17. Sep­tem­ber 2023. Die Bewer­bungs­un­ter­la­gen kön­nen fol­gen­der­ma­ßen ein­ge­reicht werden:

Per Mail: assistenz.​oberfranken@​bvmw.​de

Per Post: Der Mit­tel­stand. BVMW – Bun­des­ver­band mit­tel­stän­di­sche Wirt­schaft, Unter­neh­mer­ver­band Deutsch­lands e.V. – Geschäfts­stel­le Bay­reuth (Ober­fran­ken), Alex­an­der­stra­ße 5, 95444 Bayreuth

Die Teil­nah­me an der Bewer­bung für den Unter­neh­me­rin­nen-Award ist nicht an eine Mit­glied­schaft im Bun­des­ver­band mit­tel­stän­di­sche Wirt­schaft Unter­neh­mer­ver­band Deutsch­lands gebun­den. Bewer­bungs­un­ter­la­gen und wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter gibt es unter www​.award​.bvmw​-ober​fran​ken​.de.