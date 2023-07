Mit­glie­der des Bam­ber­ger Stadt­ra­tes haben sich gemein­sam mit Bür­ger­mei­ster und Kli­ma­re­fe­rent Jonas Glü­sen­kamp bei der Stadt Mün­chen zu Kli­ma­schutz- und Nach­hal­tig­keits­pro­jek­ten mit Fokus auf das The­ma Stadt­grün infor­miert. Denn: „In Sachen Kli­ma­schutz muss das Rad nicht immer neu erfun­den wer­den, ande­re Städ­te haben schon gute Bei­spie­le für gelun­ge­ne Pro­jek­te, von denen wir in Bam­berg ler­nen kön­nen“, so Glüsenkamp.

Neben dem Zwei­ten Bür­ger­mei­ster sowie Mit­ar­bei­ten­den aus Stadt­ver­wal­tung und dem Pro­jekt­team „Mit­Mach­Kli­ma“ nah­men auch die Stadt­rä­te Pro­fes­sor Dr. Ger­hard Seitz (CSU), Ste­fan Kuhn (CSU) und Mar­kus Schä­fer (Grü­nes Bam­berg) an der Infor­ma­ti­ons- und Aus­tauschrei­se teil.

Mit dem For­schungs­pro­jekt „Grü­ne Stadt der Zukunft“ wer­den in aus­ge­wähl­ten Gebie­ten der Stadt Mün­chen die Funk­tio­nen und Poten­tia­le von Stadt­grün im öffent­li­chen Raum und im Gebäu­de­be­reich in Hin­blick auf Kli­ma­an­pas­sung und Kli­ma­schutz analysiert.

Im Pro­jekt „M:Cube“ unter­sucht die Stadt Mün­chen, wel­che Chan­cen sich aus auto­re­du­zier­ten Quar­tie­ren für den öffent­li­chen Raum im All­ge­mei­nen und vor allem für die vor Ort woh­nen­den und arbei­ten­den Men­schen erge­ben. Die Ent­wick­lung des Stadt­teils ist gemein­sam mit den Men­schen vor Ort umge­setzt wor­den, unter ande­rem wur­den Sta­tio­nen für Leih­rä­der ein­ge­rich­tet und Stra­ßen­ab­schnit­te ver­kehrs­be­ru­higt, um Auf­ent­halts­qua­li­tät zu schaf­fen. In der süd­li­chen Au wur­de unter der Betei­li­gung der Anwoh­ner­schaft tem­po­rär ein Stra­ßen­zug begrünt.

Stadt­rats­mit­glied Prof. Dr. Ger­hard Seitz (CSU) nimmt von der Kli­ma-Tour viel Posi­ti­ves mit nach Hau­se. „Die Haupt­er­kennt­nis liegt dar­in, dass es mehr Per­so­nal, Zeit und Geld braucht, aber auch mehr Mut und dass man Din­ge aus­pro­bie­ren soll­te, vor allem wenn man die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger mit­neh­men will, das zeigt sich auch bei der Her­an­ge­hens­wei­se in der süd­li­chen Au“, so Seitz.

Nach dem Auf­takt in Pfaf­fen­ho­fen und der Fort­füh­rung in Mün­chen, wird der Stadt­rat im Okto­ber Kli­ma- und Umwelt­pro­jek­te in Tübin­gen besichtigen.

Info

Das „Mit­Mach­Kli­ma“ ist ein Pro­jekt der Stadt Bam­berg. Ziel ist es, den Kli­ma­schutz vor Ort zusam­men mit allen rele­van­ten Akteu­ren in der Stadt zu stär­ken. Rund 3,3 Mil­lio­nen Euro Bun­des­för­der­mit­tel flie­ßen bis 2024 für viel­fäl­ti­ge Kli­ma­schutz- und Nach­bar­schafts­pro­jek­te in die Dom­stadt. Ein Bei­spiel ist die erst kürz­lich neu ange­schaff­te Fahr­rad­rik­scha, die den inter­ge­ne­ra­tio­nel­len Aus­tausch för­dert und eine umwelt­freund­li­che Stadt­rund­fahrt der beson­de­ren Art für bewe­gungs­ein­ge­schränk­te Men­schen bie­tet. Oder das Kli­ma-Abo­re­tum am Hei­del­steig, wo mehr als 20 hit­ze­be­stän­di­ge Baum­ar­ten für ein bes­se­res Stadt­kli­ma gepflanzt wur­den und damit gleich­zei­tig auch ein neu geschaf­fe­ner Bil­dungs­ort ent­stan­den ist.

Das Pro­jekt ist aber nicht nur eine kli­ma­po­li­ti­sche Her­zens­an­ge­le­gen­heit. Der Begriff „Kli­ma“ bezieht sich auch auf das sozia­le Kli­ma in der Stadt, in der es allen Men­schen mög­lich sein soll, sich am Stadt­le­ben zu betei­li­gen und Bam­berg aktiv mit­zu­ge­stal­ten. Aktu­ell lau­fen dazu gera­de eine CargoBike-Kam­pa­gne für Gewer­be­trei­ben­de in Bam­berg, die Kon­zep­ti­on von Schul­gär­ten und die Paten­pro­jek­te, bei denen alle Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­ger ein­ge­la­den sind, sich mit Ideen für Kli­ma­schutz- und Nach­hal­tig­keits­maß­nah­men einzubringen.

Für mehr Infor­ma­tio­nen zum Pro­jekt besu­chen Sie die Web­sei­te www​.mit​mach​kli​ma​.de oder Sie errei­chen das Pro­jekt­team per Mail an mitmachklima@​stadt.​bamberg.​de.