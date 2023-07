Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Bei Ver­kehrs­un­fäl­len fünf Rad­fah­rer verletzt

Am Don­ners­tag wur­den im Stadt­ge­biet von Erlan­gen gleich fünf Fahr­rad­fah­rer bei Ver­kehrs­un­fäl­len verletzt.

Gegen 7:15 Uhr ereig­ne­te sich in der Schil­ler­stra­ße ein Zusam­men­stoß zwi­schen einem Pkw und einem Fahr­rad, als die Auto­fah­re­rin ver­kehrs­be­dingt mit ihrem Opel zurück­setz­te. Hier­bei über­sah die 50-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin die, hin­ter ihrem Auto hal­ten­de, Fahr­rad­fah­re­rin und tou­chier­te die­se. Die Fahr­rad­fah­re­rin zog sich bei der Kol­li­si­on leich­te Ver­let­zun­gen zu.

Gleich zwei ver­letz­te Rad­fah­rer waren die Fol­ge eines Zusam­men­sto­ßes zwi­schen einem 73-jäh­ri­gen Fahr­rad­fah­rer und einer 23-jäh­ri­gen Fahr­rad­fah­re­rin in der Kurt-Schumacher-Straße.

Die jun­ge Frau war am Nach­mit­tag auf dem Fahr­rad­weg ent­lang der Kurt- Schu­ma­cher-Stra­ße unter­wegs, als der 73-Jäh­ri­ge mit sei­nem Fahr­rad von links kom­mend auf den Rad­weg ein­fah­ren woll­te. Der Seni­or über­sah die bevor­rech­tig­te Rad­fah­re­rin, sodass bei­de zusammenstießen.

Bei dem Zusam­men­prall stürz­ten die bei­den betei­lig­ten Rad­fah­rer und zogen sich Ver­let­zun­gen zu. Der Ret­tungs­dienst brach­te den 73-jäh­ri­gen Unfall­ver­ur­sa­cher in eine Klinik.

Ein wei­te­rer Ver­kehrs­un­fall mit einer ver­letz­ten Fahr­rad­fah­re­rin ereig­ne­te sich am Abend im Bereich der Innen­stadt, wobei die Dame selbst­ver­schul­det stürz­te. Die 67-Jäh­ri­ge unter­schätz­te in einer Kur­ve den Fahr­bahn­ver­lauf und tou­chier­te mit ihrem Fahr­rad einen gepark­ten Pkw. Auf­grund des Zusam­men­sto­ßes fiel die Rad­fah­re­rin auf die Fahr­bahn und ver­letz­te sich dabei. Auch sie wur­de zur wei­te­ren Behand­lung in eine Kli­nik gebracht. An dem gepark­ten Golf ent­stand ein Sach­scha­den von 1.000 Euro.

Kurz vor 22:30 Uhr kam es im Erlan­ger Stadt­teil Ten­nen­lo­he zu einem Unfall zwi­schen einer Rad­fah­re­rin, die ent­lang der Seba­sti­an­stra­ße unter­wegs war.

Zu die­sem Zeit­punkt woll­te eine 76-jäh­ri­ge Golf-Fah­re­rin vom Heu­weg in die Seba­sti­an­stra­ße ein­bie­gen und über­sah die Fahr­rad­fah­re­rin. Bei dem Zusam­men­stoß erlitt die 47-jäh­ri­ge Fahr­rad­fah­re­rin leich­te Ver­let­zun­gen und muss­te vom Ret­tungs­dienst in eine Kli­nik ein­ge­lie­fert werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Betrun­ken in den Gegenverkehr

Eckental/​Eschenau – Am Don­ners­tag, gegen 22:30 Uhr, befuhr ein 61-jäh­ri­ger Lau­fer mit sei­nem Pkw die Dr.-Otto-Leichstraße. Als ihm ein Pkw ent­ge­gen­kam, geriet er mit sei­nem Pkw auf die Gegen­fahr­bahn und tou­chier­te den ent­ge­gen­kom­men­den Pkw an des­sen lin­ker Fahr­zeug­sei­te. Durch die hin­zu­ge­ru­fe­ne Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land wur­de bei dem Unfall­ver­ur­sa­cher deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch wahr­ge­nom­men. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von etwa zwei Pro­mil­le. Auf­grund des­sen wur­de noch vor Ort der Füh­rer­schein sicher­ge­stellt und eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net. Glück­li­cher­wei­se wur­de kei­ner der Betei­lig­ten ver­letzt. Es ent­stand ein Gesamt­sach­scha­den von etwa 15.000 Euro. Den 61-Jäh­ri­gen erwar­tet nun eine Straf­an­zei­ge wegen der Gefähr­dung des Straßenverkehrs.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Her­zo­gen­au­rach – Im Tat­zeit­raum Mitt­woch­abend bis Don­ners­tag­abend wur­de ein ord­nungs­ge­mäß am rech­ten Fahr­bahn­rand abge­stell­ter Pkw durch ein ande­res bis­lang unbe­kann­tes Fahr­zeug ange­fah­ren und beschä­digt. Der Fahr­zeug­füh­rer ging anschlie­ßend flüch­tig. Bei dem ange­fah­re­nen Pkw han­delt es sich um einen oran­ge­nen KIA Stin­ger, bei dem Sach­scha­den in Höhe von meh­re­ren Hun­dert Euro an der Fah­rer­sei­te entstand.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se zur Ver­kehrs­un­fall­flucht nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel.

09132/7809–0 ent­ge­gen.

Laden­dieb erwischt, Haft­an­trag gestellt

Her­zo­gen­au­rach – Eine Strei­fe der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach wur­de am Don­ners­tag­nach­mit­tag von einem Store-Mana­ger eines Her­zo­gen­au­ra­cher Spor­tout­lets ange­spro­chen, der eine ver­däch­ti­ge Per­son mel­de­te, die vor­her ver­mut­lich einen Laden­dieb­stahl began­ge­nen hat. An einer Bus­hal­te­stel­le im Her­zo­gen­au­rach Nor­den konn­te ein 26-jäh­ri­ger Mann ange­trof­fen und einer Per­so­nen­kon­trol­le unter­zo­gen wer­den. In sei­nem mit­ge­führ­ten Ruck­sack wur­den ins­ge­samt 4 Paar neue und unbe­nutz­te Sport­schu­he auf­ge­fun­den, für die der Mann kei­ne Rech­nung oder son­sti­gen Eigen­tums­nach­wei­se vor­le­gen konn­te. Die teils hoch­wer­ti­gen Schu­he hat­ten einen Gesamt­wert von über 420,- EUR.

Da der Beschul­dig­te kei­nen festen Wohn­sitz in Deutsch­land hat und bereits in der Ver­gan­gen­heit wegen gleich­ge­la­ger­ten Straf­ta­ten in Erschei­nung getre­ten ist, stell­te die Staats­an­walt­schaft Haft­an­trag gegen den Mann, der am heu­ti­gen Frei­tag einem Ermitt­lungs­rich­ter zum wei­te­ren Ent­scheid vor­ge­führt wird.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Vor­fahrt missachtet

Hem­ho­fen: Eine 82jährige Sko­da-Fah­re­rin über­fuhr an der Ein­mün­dung Zeckern auf die B 470 ein Stopp-Schild und ver­ur­sach­te am 06.07.2023 um 11.35 Uhr einen Unfall. Die 82jährige woll­te nach links auf die B 470 abbie­gen und über­sah hier­bei eine aus Rich­tung Forch­heim kom­men­de Audi-Fah­re­rin. Die­se wich dem Sko­da noch aus, über­fuhr ein Ver­kehrs­zei­chen und einen Leit­pfo­sten und kam dann zum Ste­hen. An dem Audi ent­stand ein erheb­li­cher Scha­den an der vor­de­ren rech­ten Sei­te. Das Fahr­zeug der 82jährigen wur­de eben­falls leicht beschä­digt. Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Zeckern war zur Unter­stüt­zung vor Ort. Ver­letzt wur­de niemand.

Unstim­mig­keit auf Parkplatz

Höch­stadt: Eine 42jährige VW-Fah­re­rin und ein 56jähriger Mer­ce­des-Fah­rer befuh­ren am 06.07.23 gegen 07.45 den Park­platz am Aisch­park­cen­ter. Bei­de Betei­lig­te woll­ten in die Aus­fahrt ein­fah­ren, um den Park­platz in Rich­tung Kie­fern­dor­fer Weg zu ver­las­sen. Die 42jährige woll­te hier­bei nach rechts, der Mer­ce­des-Fah­rer gera­de­aus, in die Aus­fahrt ein­fah­ren. Auf­grund Unstim­mig­kei­ten kam es zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge. Am bei­den PKW brach die Front­stoß­stan­ge und der Rad­ka­sten. Bei­de Fahr­zeu­ge waren nicht mehr fahr­be­reit und wur­den auf dem dor­ti­gen Park­platz ver­kehrs­si­cher abge­stellt. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 6.500 Euro.