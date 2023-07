Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

Bam­berg. Ein ver­such­ter Ein­bruch wur­de aus der Pesta­loz­zi­stra­ße gemel­det. Ein Unbe­kann­ter ver­such­te in die Räum­lich­kei­ten eines Kin­der­gar­tens ein­zu­drin­gen, was aber nicht gelang. Zurück blieb ein Scha­den in Höhe von 500,- Euro.

Ver­kehrs­un­fäl­le

Bam­berg. Ein in der Otto­stra­ße gepark­ter Renault wur­de im Lau­fe der letz­ten Woche ange­fah­ren. Ein Unbe­kann­ter fuhr gegen die lin­ke Sei­te des Twin­go und ver­ur­sach­te Scha­den in Höhe von 2000,- Euro.

Unfall­fluch­ten

Bam­berg. Zu einer Unfall­flucht sucht die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt Zeu­gen. Am Diens­tag, gegen 13.30 Uhr, wur­de eine 63-jäh­ri­ge Fahr­rad­fah­re­rin in der Inne­ren Löwen­stra­ße von einem ande­ren Rad­ler so knapp über­holt, dass sie stürz­te und sich dabei leicht ver­letz­te. Der Unfall­ver­ur­sa­cher fuhr ohne anzu­hal­ten wei­ter. Zeu­gen­hin­wei­se bit­te an die Tele­fon­num­mer 0951/9129–210.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

STE­GAU­RACH. Auf eine Schau­fel und einen Gar­ten­re­chen hat es am Don­ners­tag­vor­mit­tag ein unbe­kann­ter Dieb in Ste­ga­ruach abge­se­hen. Die bei­den Gar­ten­ge­rä­te lehn­ten in der Blu­men­stra­ße an einer Hauswand.

Der Ent­wen­dungs­scha­den beträgt 30 Euro.Eine Video­an­la­ge auf dem Grund­stück konn­te den Täter auf­neh­men. Es han­delt sich um einen ca. 180 cm gro­ßen, älte­ren Her­ren, mit schwar­zer Weste, schwar­zem T‑Shirt mit Auf­druck. Er trug eine blaue Jeans­ho­se und eine graue Kappe.

Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310

STRUL­LEN­DORF. In der Nacht vom Kirch­weih­sonn­tag auf Mon­tag ent­wen­de­te ein Unbe­kann­ter in der Haupts­moor­stra­ße am Fest­platz den Sat­tel eines Fahr­ra­des. Das Fahr­rad stand ver­sperrt auf dem Park­platz der Kirch­weih. Der Sat­tel war mit einem Schnell­ver­schluss ver­se­hen. Der Sat­tel samt Stüt­ze hat einen Wert von 100 Euro.

Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Unfall­ge­schä­dig­ter gesucht

Bad Berneck/​Bereits am 23.05.2023, um 12.15 Uhr, ereig­ne­te sich in Bad Ber­neck, auf dem Park­platz des dor­ti­gen Nah­ver­sor­gers in der Bahn­hof­stra­ße, ein Ver­kehrs­un­fall mit anschlie­ßen­der Unfall­flucht. Der Unfall­ver­ur­sa­cher als auch des­sen Fahr­zeug konn­ten durch die Poli­zei ermit­telt wer­den. Vom Geschä­dig­ten aber und des­sen Fahr­zeug fehlt aller­dings noch jede Spur, da die­ser offen­sicht­lich sei­nen Scha­den am Fahr­zeug noch nicht bemerkt hat oder aber nicht mit einer Unfall­flucht in Ver­bin­dung brin­gen kann. In die­sem Zusam­men­hang wird ein schwar­zer Seat Leon aus dem Zulas­sungs­be­reich des Alt­land­krei­ses Nab­burg, der ein Scha­dens­bild auf der lin­ken Fahr­zeug­sei­te auf­weist, gesucht. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land, Tel. 0921/506‑2230, bit­tet die in Fra­ge kom­men­den Besit­zer ihr Fahr­zeug zu über­prü­fen und bei einer mög­li­chen Beschä­di­gung sich mit der Poli­zei in Ver­bin­dung zu setzen.

Zeu­ge gesucht

Gefrees/​Marktschorgast Am 28.06.2023, gegen 17.10 Uhr, ereig­ne­te sich ein Ver­kehrs­un­fall auf der St 2180 zwi­schen Markt­sch­or­gast und Gefrees. Ein mit Son­der­si­gna­len fah­ren­des Dienst­fahr­zeug des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken über­hol­te einen Rad­fah­rer in Rich­tung Markt­sch­or­gast. In die­sem Zusam­men­hang kam es zu einem Ver­kehrs­un­fall mit einem ent­ge­gen­kom­men­den Ver­kehrs­teil­neh­mer. Zur Klä­rung des Sach­ver­hal­tes bit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land, dass sich der über­hol­te Rad­fah­rer mit der Dienst­stel­le, Tel. 0921/506‑2230, in Ver­bin­dung setzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fäl­le

Pretz­feld. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag fuhr ein 61-jäh­ri­ger Forch­hei­mer mit sei­nem BMW Old­ti­mer Motor­rad von Pretz­feld in Rich­tung Wann­bach. Als er auf Höhe Hagen­bach rechts abbie­gen woll­te, rutsch­te ihm plötz­lich das Vor­der­rad weg und er stürz­te. Der Fah­rer blieb leicht ver­letzt auf der Ver­kehrs­in­sel lie­gen und wur­de anschlie­ßend zur medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung ins Kli­ni­kum Forch­heim ver­bracht. Das Motor­rad war nicht mehr fahr­be­reit, es ent­stand ein Scha­den in Höhe von 3000 €.

Engel­hardsberg. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag kam ein 63-jäh­ri­ger Fah­rer eines Leicht­kraft­ra­des auf­grund eines Fahr­feh­lers in Engel­hardsberg zu Fall. Er wur­de mit leich­ten Ver­let­zun­gen mit dem Ret­tungs­dienst ins Kli­ni­kum Forch­heim ver­bracht. An der Piag­gio ent­stand ein Scha­den in Höhe von 500 €.

Dieb­stahl

Igens­dorf. In der Nacht zum Don­ners­tag wur­de auf einem Anwe­sen in Unter­rüs­sel­bach ein Mar­der­schreck ent­wen­det. Der Scha­den ist gering­wer­tig. Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen wegen Dieb­stahls auf­ge­nom­men und bit­tet um Zeugenhinweise.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

FORCHHEIM/REUTH. Bereits im Zeit­raum vom 08. bis zum 22.06.23, wur­de im Forst­weg, auf der Hut, der Gar­ten­zaun eines Grund­stücks ange­fah­ren. Wer kann Hin­wei­se auf den, bis­lang unbe­kann­ten Fahr­zeug­füh­rer geben?

Son­sti­ges

FORCHHEI/KERSBACH. Gestern Abend, gegen 18:15 Uhr, wur­de ein 11jähriges Mäd­chen im Fin­ken­weg von einem bis­lang unbe­kann­ten Motor­rad­fah­rer genö­tigt. Der Unbe­kann­te bedräng­te hier­bei die Schü­le­rin mit sei­nem Kraft­rad und folg­te dem Kind sogar bis auf den Geh­weg. Er sag­te zu dem Mäd­chen mehr­mals, dass es bei­sei­te gehen soll. Letzt­end­lich gelang es der Schü­le­rin vom Geh­weg auf die Stra­ße zu kom­men. Hier­bei stürz­te sie und zog sich eine leich­te Schürf­wun­de zu. Der Krad­fah­rer fuhr den Fin­ken­weg ent­lang und in unbe­kann­te Rich­tung davon. Die Poli­zei Forch­heim sucht nun Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den unbe­kann­ten Krad­fah­rer geben können.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Zaun und Hin­weis­schild ange­fah­ren und geflüchtet

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Im Ver­lauf des ver­gan­ge­nen Wochen­en­des beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen Maschen­draht­zaun sowie ein Hin­weis­schild in der Kur­main­zer Stra­ße, sodass ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 300 Euro ent­stand. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ver­ur­sa­cher erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Sil­ber­far­be­ner VW Pas­sat gesucht

GLEU­ßEN, LKR. COBURG. Am Don­ners­tag­mit­tag, gegen 11.30 Uhr, befuhr ein 18-Jäh­ri­ger mit sei­nem Motor­rol­ler die Staats­stra­ße von Bad Staf­fel­stein in Rich­tung Gleu­ßen. Etwa 500 Meter vor Gleu­ßen wur­de er von einem sil­ber­far­be­nen VW Pas­sat recht dicht über­holt, wobei es fast zu einer Berüh­rung kam. Der jun­ge Mann wich dar­auf­hin aus, kam von der Fahr­bahn ab und stürz­te in den Stra­ßen­gra­ben. Er muss­te sich in ärzt­li­che Behand­lung bege­ben, an sei­nem Rol­ler ent­stand wirt­schaft­li­cher Total­scha­den in Höhe von etwa 800 Euro. Der Unfall­ver­ur­sa­cher setz­te sei­ne Fahrt ein­fach fort. Zeu­gen der Ver­kehrs­un­fall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0 mit der Poli­zei­i­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein in Ver­bin­dung zu setzen.