Erlan­gen weckt die Wanderlust

In einer erst­ma­lig auf­ge­leg­ten, kosten­lo­sen Wan­der­bro­schü­re emp­fiehlt der Erlan­ger Tou­ris­mus und Mar­ke­ting Ver­ein (ETM) ein neu­es Wan­der­tou­ren­an­ge­bot für Erlan­gen und Umge­bung. Die inte­grier­te Kar­te ent­hält fünf Rund­we­ge mit Mar­kie­run­gen und bie­tet den per­fek­ten Anreiz für eine Wan­de­rung. Dar­über hin­aus gibt es die­se Tou­ren und noch wei­te­re als Online­an­ge­bot abruf­bar auf der Web­site des ETM.

Ver­bor­ge­ne Wald­lich­tun­gen, unbe­rühr­te Land­schaf­ten, son­ni­ge Aus­blicke und in unmit­tel­ba­rer Nähe lockt die Frän­ki­sche Schweiz. Rund um die Huge­not­ten­stadt Erlan­gen kann man idyl­li­sche Land­schaft und ver­zau­bern­de Natur mit jedem Atem­zug spü­ren. Eine neu erstell­te Wan­der­kar­te des ETM zeigt nun Gästen und Ein­hei­mi­schen ein Tou­ren­an­ge­bot mit ver­schie­de­nen Wan­der­we­gen. Die The­men­we­ge mit Namen wie „Meer­ret­tich­weg“, „Hoch­was­ser­weg“, „Natur­er­leb­nis­pfad“ oder „Him­mels­wei­her­tour“ star­ten in Erlan­gen oder sind von der Huge­not­ten­stadt aus sehr schnell zu erreichen.

„Unse­re Aus­wahl an Wan­der­we­gen reicht von leich­ten Spa­zier­gän­gen bis hin zu mitt­le­ren Halb­ta­ges­tou­ren. Sie las­sen sich alle per­fekt mit einer gemüt­li­chen Ein­kehr kom­bi­nie­ren. Die Wege sind auch digi­tal abruf­bar und kön­nen bequem per App began­gen wer­den“, so Anja Friedl, Pro­jekt­lei­te­rin beim ETM. Die Wege sind the­ma­tisch unter­schied­lich. So führt z.B. der Natur­er­leb­nis­pfad – ein Pro­jekt­weg der ESTW – durch feuch­te Reg­nitz­tal­au­en und höher gele­ge­ne, trocke­ne Fluss­ter­ras­sen. 23 inter­ak­ti­ve und moder­ne Schau­ta­feln infor­mie­ren ent­lang des Lehr­pfads. Auf dem Meer­ret­tich­weg ver­bin­den sich frän­ki­sche Kul­tur­land­schaft mit Zeug­nis­sen christ­li­cher und jüdi­scher Geschich­te. Pan­ora­ma­aus­blicke und frän­ki­sche Gast­lich­keit bie­tet der Hoch­was­ser­weg, wo die Frän­ki­sche Schweiz am Hori­zont eine ein­ma­li­ge Kulis­se bietet.

Die Bro­schü­re mit prak­ti­scher Wan­der­kar­te zu fünf The­men­we­gen gibt es von nun an kosten­los in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on Erlan­gen (Goe­the­stra­ße 21a, 91054 Erlan­gen / Mo – Fr, 9 – 17 Uhr) sowie online unter www​.erlan​gen​.info/​w​a​n​d​e​rn/ und auf Komoot.