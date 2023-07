Eine auf­re­gen­de Mischung von Kir­che und Kubik ver­spricht in die­sem Som­mer eine Ver­an­stal­tung der PS – star­ken Art: Im Rah­men des Hein­richs­fe­stes fin­det am Sams­tag, 8. Juli 2023 auf dem Dom­platz in Bam­berg ein Motor­rad­got­tes­dienst statt. Bereits tags­über for­mie­ren sich Biker aus ganz Nord­bay­ern zu einer Stern­wall­fahrt in die Bis­tums­stadt. Um 16:00 Uhr beginnt der Open Air Got­tes­dienst. Zele­brant ist Pfarr­vi­kar Wolf­gang Eßel, die musi­ka­li­sche Gestal­tung über­neh­men die „Beth­le­hem All Stars“. Im Anschluss an den Got­tes­dienst gibt es in der Alten Hof­hal­tung Musik, Essen und Geträn­ke. Die Regio­na­le Abfahrts­zei­ten zur Stern­wall­fahrt ste­hen unter www​.Motor​rad​ge​mein​schaft​-Jako​bus​.de.