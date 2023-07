Anstoß für die Mal­te­ser im Bam­ber­ger Fuchs-Park-Sta­di­on: Bei den Heim­spie­len des FC Ein­tracht in der Fuß­ball-Regio­nal­li­ga Bay­ern wird der Sani­täts­dienst ab sofort für die medi­zi­ni­sche Sicher­heit der Zuschaue­rin­nen und Zuschau­er sor­gen. Der Auf­trag wur­de j etzt von den Ver­ant­wort­li­chen des Tra­di­ti­ons­klubs unterzeichnet.

Der Sani­täts­dienst der Mal­te­ser über­nimmt im Sta­di­on die Erst­ver­sor­gung von klei­ne­ren Ver­let­zun­gen, Son­nen­sti­chen oder etwa bei Übel­keit – und betreut schwe­re­re Fäl­le bis zum Ein­tref­fen des Ret­tungs­dien­stes. In der Regel wer­den die Mal­te­ser mit einem Ret­tungs­wa­gen oder Kran­ken­wa­gen sowie 4 bis 12 Sani­tä­tern vor Ort sein. Bei Spie­len mit gro­ßen Zuschau­er­zah­len oder Risi­ko­spie­len wer­den die Kapa­zi­tä­ten ent­spre­chend angepasst.

Fuß­ball-Begei­ste­rung in der Stadt: Mal­te­ser wol­len Teil davon sein „Wir spü­ren nach dem Auf­stieg des FC Ein­tracht Bam­berg in die Regio­nal­li­ga eine unheim­li­che Fuß­ball-Begei­ste­rung in der Stadt – und freu­en uns sehr, hier aktiv unse­ren Teil dafür bei­tra­gen zu kön­nen. Es ist schön, unse­re lang­jäh­ri­ge Erfah­rung von Sani­täts­dien­sten bei Groß­ver­an­stal­tun­gen ein­brin­gen zu dür­fen. Auch beim 1. FC Nürn­berg sind wir ja zusam­men mit ande­ren Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen aktiv. Die Zuschau­er sind bei uns medi­zi­nisch in guten Hän­den“, sagt Pas­cal Fellin­ger, Lei­ter der Sanitätsdienste.

Auch Sascha Dorsch, Vor­stands­spre­cher des FC Ein­tracht, freut sich dar­über, die Mal­te­ser als Dienst­lei­ster gewon­nen zu haben. „Wir bekom­men hier einen kom­pe­ten­ten und zuver­läs­si­gen Mal­te­ser Hilfs­dienst e.V. in der Erz­diö­ze­se Bamberg.