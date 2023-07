Jür­gen Machul­la und Johan­nes Faß­old, die sich auf Anhieb bereit­erklärt haben, STADT­RA­DELN-STARS 2023 unse­res Land­krei­ses zu wer­den und 21 Tage lang auf ihr Auto zu ver­zich­ten, über­ge­ben ihren Auto­schlüs­sel an Land­rat Klaus Peter Söllner.

STADT­RA­DELN ist seit 2008 der inter­na­tio­na­le Wett­be­werb des Kli­ma­bünd­nis­ses für mehr Gesund­heit, Lebens­qua­li­tät, Rad­för­de­rung und Kli­ma­schutz. Teil­neh­men­de Kom­mu­nen wäh­len einen Zeit­raum von 21 auf­ein­an­der­fol­gen­den Tagen in dem die Rad-Kam­pa­gne lokal umge­setzt wird.

Der Land­kreis Kulm­bach ist die­ses Jahr zum 4. Mal dabei. Über 40 Teams haben sich bis­her für das STADT­RA­DELN 2023 ange­mel­det. Für ihren Land­kreis Kulm­bach wol­len sie Kilo­me­ter um Kilo­me­ter im Akti­ons­zeit­raum bis 23. Juli 2023 radeln.

Unter­neh­men, Ver­ei­ne, Ver­bän­de, Schu­len und Kom­mu­nen sind aktiv mit dabei. So z.B. ait Kasen­dorf, Axolabs GmbH Kulm­bach, Glen Dim­plex Deutsch­land, Sell GmbH, Fit­ness­stu­dio fit’n fun Kulm­bach, Archi­tek­tur­bü­ro Schmidt, SG Biath­lon Stadt­stein­ach, BRK Kreis­ver­band Kulm­bach, Ober­land­rad­ler, ADFC, ASV Tri­ath­lon, und Kin­der­stif­tung Hoff­nungs­strahl. Zwi­schen den ein­zel­nen Teams wer­den sich in jeder Kate­go­rie span­nen­de Kopf an Kopf Ren­nen ent­wickeln. Attrak­ti­ve Prei­se war­ten auf die Erst­plat­zier­ten und natür­lich wer­den unter den teil­neh­men­den Teams wei­te­re regio­na­le Prei­se verlost.

Letz­tes Jahr nahm der Land­kreis Kulm­bach Deutsch­land­weit Platz 57 bei den Ein­woh­ner­zah­len der Kat. 50.000 – 99.999 und Bay­ern­weit sogar den 10. Platz ein, eine sehr gute Lei­stung der teil­neh­men­den Rad­ler aus unse­rem Landkreis.

Die Leu­chert­zer Rad­ler waren mit über 16.000 gera­del­ten Kilo­me­ter die beste teil­neh­men­de Kom­mu­ne unse­res Land­krei­ses. Ob die­ses Jahr Main­leus, Köd­nitz oder Hars­dorf die Nase vorn hat? „Auch, wenn der ein oder ande­re Rad­weg nicht opti­mal ver­läuft oder wenn ich sogar auf der Stra­ße radeln muss, unser Land­kreis mit sei­ner herr­li­chen Land­schaft begei­stert mich ein­fach“, so Koor­di­na­to­rin Ingrid Flie­ger, die durch das STADT­RA­DELN eine moti­vier­te Rad­le­rin gewor­den ist.

Wir las­sen uns über­ra­schen wie vie­le Kilo­me­ter wir die­ses Jahr gemein­sam radeln. Jeder Kilo­me­ter zählt. Unser Ziel für 2023 lau­tet 180.000 km + X, gemein­sam mit unse­ren Schu­len haben wir eine Chan­ce, die­se Zahl zu erreichen.

Schul­ra­deln Bayern

Star­ke Schul­teams sind wie­der mit ange­mel­det, z.B. MGF, CVG, BSZ, Max-Hundt-Schu­le, Fried­rich-von Ell­rodt­schu­le Neu­dros­sen­feld, C.v.L. Real­schu­le Kulmbach.

Foto-Chall­enge beim STADT­RA­DELN 2023 auf Instagram

Du machst beim Wett­be­werb STADT­RA­DELN 2023 mit und hast einen beson­ders schö­nen Ort im Land­kreis Kulm­bach zu dem du immer ger­ne radelst? Dann schick uns bit­te bis zum 30. Juli 2023

Dein Foto auf Insta­gram mit dem Hash­tag #kulmbacherstadtradeln2023.

Unter den Teil­neh­mer/-innen, die alle Bedin­gun­gen erfül­len, wer­den 5 x je 30 Euro verlost!

Um mit­zu­ma­chen müsst ihr nur akti­ver Teil­neh­mer beim STADT­RA­DELN sein ein coo­les Foto von dir mit dei­nem Rad an Dei­nem Lieb­lings­ort machen das Bild auf Insta­gram mit dem Hash­tag #kulmbacherstadtradeln2023 tei­len den Land­kreis Kulm­bach abon­nie­ren www​.insta​gram​.com/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​_​k​u​l​m​b​a​ch/

Viel­leicht moti­vierst du mit dei­nem Bild ja noch wei­te­re Rad­ler/-innen und bringst so dein Team sowie den Land­kreis Kulm­bach beim Wett­be­werb STADT­RA­DELN wei­ter nach vor­ne. Ger­ne kannst Du auch wei­te­re Rad­fahr­freun­de auf dem Foto mar­kie­ren. Wir freu­en uns auf eure Bil­der und tei­len die­se natür­lich auch gerne!

Radl-Brot seit Diens­tag, den 4. Juli 2023 beim Grün­wehr­bäck in den Filia­len erhält­lich! Kam­pa­gne Bio-Fair-Regio des Land­krei­ses Kulmbach

Der Grün­wehr­bäck bie­tet zum STADT­RA­DELN 2023 wie­der das belieb­te Radl-Brot, her­ge­stellt aus Din­kel, Rog­gen, Hafer­flocken u. Quark, wäh­rend des STADT­RA­DELN-Zeit­raums vom 3. – 23.7.2023 an. Ver­kauft wird es jeden Diens­tag in sei­nen Filia­len in Press­eck, Stadt­stein­ach sowie in Kulm­bach (Zie­gel­hüt­ten, Grün­wehr u. Wei­he­rer­stra­ße), die Kosten betra­gen 2,10 Euro pro Brot. Das Radl-Brot ist eine Akti­on im Rah­men der Bio-Fair-Regio-Kam­pa­gne des Fai­ren Land­krei­ses Kulm­bach zum STADT­RA­DELN 2023.

STADT­RA­DELN-Stars 2023

Jür­gen Machul­la und Johan­nes Fas­sold sind unse­re STADT­RA­DELN-Stars 2023. Bei­de las­sen ihr Auto oder Motor­rad für den Akti­ons­zeit­raum 21 Tage in der Gara­ge ste­hen. Sie wer­den über ihre Erfah­run­gen im Blog berichten.

State­ment STADT­RA­DELN-Star Jür­gen Machulla

„Ich bin nicht der typi­sche Frei­zeit-/Fei­er­abend-Rad­fah­rer, son­dern nut­ze das Rad als umwelt­freund­li­ches und gesun­des Beför­de­rungs­mit­tel für not­wen­di­ge Fahr­ten. Es ist nicht nur ein gutes Gefühl, etwas für die eige­ne Gesund­heit zu tun, son­dern auch gleich­zei­tig mei­nen CO²-Fuß­ab­druck ein wenig zu ver­klei­nern. Mei­ne täg­li­che Fahr­strecke führt mich von Stadt­stein­ach nach Mel­ken­dorf und zurück. Hier­bei kann man außer­halb der Stadt auch noch rich­tig die Natur beim Radeln genießen.“

State­ment STADT­RA­DELN-Star Johan­nes Faßold

„Ich arbei­te seit vie­len Jah­ren an der Berufs­schu­le in Kro­nach und woh­ne in Schlö­men. Mei­stens fah­re ich mit dem Zug von Treb­gast oder Neu­en­markt nach Burg­kunst­adt oder Unter­stein­ach und dann mit dem Fahr­rad wei­ter. Bei schlech­tem Wet­ter auch ganz bis Kro­nach im Zug – oder neu seit 1. Juni auch mit einer jetzt brauch­ba­ren Bus­ver­bin­dung. Aber eigent­lich bin ich ganz gern eini­ge Minu­ten drau­ßen. Mit dem E‑Bike geht das recht schnell und ist auch im All­tag brauch­bar. Mit Taschen und Anhän­ger kann man auch bequem ein­kau­fen oder die Kin­der noch mit vom Kin­der­gar­ten abholen.

Ich bin froh, dass auf „mei­ner“ Strecke das so funk­tio­niert. Selbst­ver­ständ­lich ist es lei­der nicht: es fehlt viel zu oft an brauch­ba­ren Stra­ßen und Wegen fürs Fahr­rad. Zu man­cher Jah­res- oder Tages­zeit mag ich mei­ne Kin­der auch nicht allei­ne auf den Weg schicken. Im Win­ter sind man­che Strecken unbe­nutz­bar und die Bahn ist von der Zuver­läs­sig­keit und vom Platz­an­ge­bot auch noch stark ausbaufähig.

Davon möch­te ich in den näch­sten Tagen ger­ne im STADT­RA­DELN-Blog schreiben.

Zu mir: ich bin 43 Jah­re und hab mir noch nie sel­ber ein Auto gekauft. Mei­stens fahr ich Auto, wenn ich irgend­was mit dem (Auto)anhänger zu fah­ren habe. Mein Auto ist der­zeit 29 Jah­re alt und eher Hob­by als All­tags­fahr­zeug. Mit dem Auto im Urlaub war ich (außer als Kind bei den Eltern) noch nie. Seit vie­len Jah­ren lege ich fast alle Wege zu Fuß, dem Fahr­rad und mit der Bahn zurück. Hin­ter­grund: Mit Auto­fah­ren bin ich nie rich­tig warm gewor­den bzw. ich sah dar­in meist eher eine Last statt einem Vorteil.

Benut­ze ich das Auto auf dem Weg zur Arbeit, fehlt mir Zeit ein­fach mal an nichts zu den­ken, Zei­tung zu lesen oder die anste­hen­den Din­ge durch­zu­ge­hen. Heim­wärts ist gera­de im Win­ter­halb­jahr der Weg von der Arbeit nach Hau­se mit dem Rad oft die ein­zi­ge Mög­lich­keit bei Tages­licht drau­ßen zu sein. Ver­wen­det man das Auto bei Aus­flü­gen oder Wan­de­run­gen, ist man gezwun­gen stets zum Stand­ort des Autos zurück­zu­keh­ren, was ich per­sön­lich als Nach­teil empfinde.

So gese­hen ver­zich­te ich nicht auf irgend­was und muss mir mei­nen All­tag auch nicht auf­wen­dig orga­ni­sie­ren. Ich genie­ße das Radfahren.“

Wie kann jeder Ein­zel­ne mitmachen?

Unter www​.stadt​ra​deln​.de/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​-​k​u​l​m​b​ach kön­nen sich die Teil­neh­men­den regi­strie­ren, sich dann ent­we­der einem bereits vor­han­de­nen Team, dem „Offe­nen Team Kulm­bach“ unse­res Land­krei­ses anschlie­ßen oder ein eige­nes Team grün­den. Eine Per­son, die ein Team neu grün­det, ist auto­ma­tisch Team-Captain.

Wer kann mitmachen?

Bürger*innen und Kommunalpolitiker*innen unse­res Land­krei­ses sowie alle Per­so­nen, die bei uns im Land­kreis Kulm­bach arbei­ten, einem Ver­ein ange­hö­ren oder eine Schule/​Bildungseinrichtung besuchen.

Wie funk­tio­niert das Kilometersammeln?

Jeder Kilo­me­ter, der wäh­rend der drei­wö­chi­gen Akti­ons­zeit mit dem Fahr­rad zurück­ge­legt wird, kann online ins km-Buch ein­ge­tra­gen oder direkt über die STADT­RA­DELN-App (www​.stadt​ra​deln​.de/​app) getrackt wer­den. Radeln­de ohne Inter­net­zu­gang kön­nen dem Kli­ma­schutz­ma­nage­ment wöchent­lich die Rad­ki­lo­me­ter mel­den. Bit­te dar­an den­ken: (Rad)Wettkämpfe und Trai­nings auf sta­tio­nä­ren Fahr­rä­dern sind beim STADT­RA­DELN ausgeschlossen.

Bis ein­schließ­lich zum letz­ten der 21 STADT­RA­DELN-Tage kann ein Team gegrün­det oder sich einem Team ange­schlos­sen wer­den. Nach­trä­ge der Kilo­me­ter sind eben­falls mög­lich, solan­ge sie inner­halb des 21-tägi­gen Akti­ons­zeit­raums erra­delt wur­den. Wo die Rad­ki­lo­me­ter zurück­ge­legt wer­den ist nicht rele­vant, denn Kli­ma­schutz endet an kei­ner Stadt- oder Landesgrenze.