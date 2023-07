In trocke­nen Tüchern ist der Neu­bau für die Poli­zei in Bam­berg. Der Haus­halts­aus­schuss des Baye­ri­schen Land­tags hat dem Mil­lio­nen-Pro­jekt zuge­stimmt. Das tei­len die bei­den Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml und Hol­ger Dre­mel mit. „Aus­ga­ben von rund 90 Mil­lio­nen Euro hat der Haus­halts­aus­schuss für den Neu­bau im Gebiet am Tän­nig, direkt neben dem Ber­li­ner Ring, bewil­ligt“, berich­tet Huml. „Damit sind wir bei unse­rem Anlie­gen, den Poli­zei­stand­ort Bam­berg für die Zukunft zu rüsten einen ent­schei­den­den Schritt wei­ter“, ergänzt Dremel.

Mit dem neu­en Dienst­ge­bäu­de sol­len ein moder­nes Poli­zei­ein­satz-Trai­nings­zen­trum geschaf­fen und die aku­te Raum­not been­det wer­den. „Der Neu­bau ist drin­gend not­wen­dig, ins­be­son­de­re weil das zen­tra­le Dienst­ge­bäu­de an der Schild­stra­ße nicht mehr aus­reicht. Wegen der ste­tig wach­sen­den Auf­ga­ben unse­rer Lan­des­po­li­zei, haben wir die Per­so­nal­stel­len auf­ge­stockt und brau­chen ent­spre­chend mehr Platz. Außer­dem ist es für Sicher­heit der Men­schen wich­tig, dass unse­re Poli­zei unter opti­ma­len Bedin­gun­gen arbei­ten und auch trai­nie­ren kann“, erklärt Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml.

Wie ange­spannt die aktu­el­le Situa­ti­on ist, ver­deut­licht ihr Land­tags­kol­le­ge Hol­ger Dre­mel: „Als ehe­ma­li­ger Poli­zist weiß ich aus eige­ner Erfah­rung, dass die Räum­lich­kei­ten an der Schild­stra­ße viel zu klein sind. Es gibt kei­ne Ver­neh­mungs­räu­me, teils arbei­ten die Kol­le­gen zu dritt in einem Zim­mer und beim Ein­satz­trai­ning muss impro­vi­siert wer­den. Zum Bei­spiel ist es not­wen­dig, aus­ge­dien­te Grund­schu­len oder ande­re leer­ste­hen­de Gebäu­de zu suchen, statt poli­zei­li­che Ein­sät­ze in einem dafür aus­ge­rü­ste­ten PE-Zen­trum zu trai­nie­ren“, so Dremel.

Die bei­den Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten haben sich des­halb mit Nach­druck für die Errich­tung eines Neu­baus ein­ge­setzt. „Wir freu­en uns, dass unse­re Kol­le­gen im Haus­halts­aus­schuss die not­wen­di­gen Mit­tel bewil­ligt haben. Jetzt ist die Stadt Bam­berg am Zug“, so Huml. „Damit der Neu­bau star­ten kann, muss die Stadt Bam­berg für die recht­zei­ti­ge Bereit­stel­lung der not­wen­di­gen Infra­struk­tur sor­gen. Das Gebiet im Süden Bam­bergs, zwi­schen Ber­li­ner Ring und Bahn­li­nie, ist noch nicht erschlos­sen. Es gibt kei­ne taug­li­che Zufahrt zum Gelän­de und auch die Ver­sor­gungs­lei­tun­gen müs­sen noch ver­legt wer­den“, erläu­tert Dremel.

Wann die Bau­ar­bei­ten begin­nen, steht noch nicht kon­kret fest. Ver­läuft die Pro­jekt­vor­be­rei­tung wei­ter plan­mä­ßig, kann Jahr 2025 der sym­bo­li­sche erste Spa­ten­stich erfol­gen. „Bis dahin gibt es noch viel zu tun, auf allen Ebe­nen“, betont Staats­mi­ni­ste­rin Huml.

„Die Erschlie­ßung des Gelän­des durch die Stadt Bam­berg ist dabei eben­so von Bedeu­tung wie die Bewil­li­gung der ein­zel­nen Pla­nungs­schrit­te durch den Frei­staat Bay­ern“, erklärt Dre­mel, Mit­glied im Innen­aus­schuss des Land­tags. Ziel­mar­ke für die Fer­tig­stel­lung sei das Jahr 2028. Die Plä­ne für den Neu­bau sehen ein bis zu vier­ge­schos­si­ges Dienst­ge­bäu­de in L‑Form vor. Ein­zie­hen sol­len dort die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land und die Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on. Dahin­ter lie­gend sol­len ein zwei­ge­schlos­si­ges Poli­zei­ein­satz­trai­nings-Zen­trum und ein Gara­gen­ge­bäu­de ent­ste­hen. Die Nutz­flä­che liegt bei rund 3.700 qm.

„Bei Pla­nung und Bau legen wir auch auf den Kli­ma­schutz gro­ßen Wert. So sol­len bei­spiels­wei­se Pho­to­vol­ta­ik­mo­du­le auf allen geeig­ne­ten Dach­flä­chen instal­liert wer­den“, berich­tet Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml. Auch der Ein­satz von Recy­cling-Bau­stof­fen wer­de geprüft und soweit mög­lich umgesetzt.

„Für die gesam­te Gebäu­de­hül­le ist der Pas­siv­h­aus­stan­dard vor­ge­se­hen und die Raum­luft­tech­ni­schen Anla­gen sol­len eine hoch­ef­fi­zi­en­te Wär­me­rück­ge­win­nung erhal­ten“, ergänzt der Abge­ord­ne­te Dre­mel. Gemäß der Kal­ku­la­ti­on des Staat­li­chen Bau­amts dürf­te die CO2-Ein­spa­rung bei ins­ge­samt rund 288 Ton­nen pro Jahr liegen.