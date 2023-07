Ihre gro­ße Som­mer-Ker­wa begin­gen die „Satt­ler­tor-Kin­der“ der städ­ti­schen Kin­der­ta­ges­stät­te (KiTa) Satt­ler­tor am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de mit der Ein­wei­hung der Depen­dance „Am Schieß­an­ger – auch lie­be­voll „Satt­lertör­chen“ – genannt. Zum Fest hat­te sich hoher Besuch ange­kün­digt: Nicht nur Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Uwe Kirsch­stein und die Stadt­pro­mi­nenz mit Bür­ger­mei­stern und Stadt­rä­ten, Vertreter*innen von Auf­sichts­be­hör­den und Stadt­ver­wal­tung und natür­lich die Eltern­schaft kamen in gro­ßer Zahl. San­dra Amon, Lei­te­rin der Kin­der­ta­ges­stät­te, begrüß­te auch die baye­ri­sche Fami­li­en­mi­ni­ste­rin Ulri­ke Scharf, MdL Micha­el Hof­mann und Land­rat Dr. Her­mann Ulm, so wie ande­re Politiker.

Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Uwe Kirsch­stein lob­te in sei­nem Gruß­wort „all die Kolleg*innen in den städ­ti­schen (und auch allen ande­ren) KiTa s, die einen tol­len Job lei­sten und den Kin­dern Wer­te ver­mit­teln und Zuwen­dung geben.“ Er nutz­te aber auch die Gele­gen­heit, um nach­denk­li­che Wor­te an die Gäste aus Mün­chen zu richten:

„Die Stadt Forch­heim erfüllt nicht nur eine Pflicht­auf­ga­be, son­dern wid­met sich dem The­ma Kin­der­be­treu­ung mit viel Enga­ge­ment und noch mehr Herz­blut.“ Nicht nur die KiTa mit der neu­en Kin­der­krip­pe „Satt­lertör­chen“ wer­de ein­ge­weiht, auch der Neu­bau der KiTa „Mero­win­ger Stra­ße“, eine sie­ben­grup­pi­ge Ein­rich­tung, sowie wei­te­re KiTa – Neu­bau­ten in Reuth und in Burk wer­den rea­li­siert, so der Ober­bür­ger­mei­ster. „Sol­che Gebäu­de kosten viel Geld. Hier sehe ich auch den Frei­staat Bay­ern in der Pflicht, die Kom­mu­nen bei die­ser Mam­mut-Auf­ga­be zu unter­stüt­zen. Das Gan­ze muss auch finan­ziert sein“, sag­te das Stadt­ober­haupt und beklag­te einen „durch­aus über­schau­ba­ren För­der­satz von 13 Pro­zent auf das Gesamt­vo­lu­men für den Neu­bau der KiTa Mero­win­ger­stra­ße. Ich gebe den Wunsch nach Mün­chen mit, sich zu über­le­gen, wie wir den Aspekt der Finan­zie­rung noch ver­bes­sern können!“

Auch auf das zwei­te gro­ße Pro­blem, das des Per­so­nal­man­gels in KiTas, kam der Ober­bür­ger­mei­ster zu spre­chen: „Der Bau ist zu stem­men, der Betrieb ist eine Her­aus­for­de­rung: Wir brau­chen die hel­fen­den Hän­de! Es ist schön, mit Kin­dern zu arbei­ten, aber wir brau­chen auch die Unter­stüt­zung des Frei­staats, es ist die Fra­ge zu lösen, wie wir die KiTas nach dem Bau betrei­ben können!“

Die­sen Aspekt sah auch Fami­li­en­mi­ni­ste­rin Ulri­ke Scharf, die Ober­bür­ger­mei­ster und Stadt­rat dafür lob­te, so viel für die Kin­der­be­treu­ung zu tun. „Die Wahr­heit ist auch“, so Scharf, „dass der Bedarf an Plät­zen immer noch grö­ßer ist!“ Sie dank­te eben­falls für „die hel­fen­den Hän­de, die dafür sor­gen, dass Zukunft gestal­tet wird und für beste Bil­dung, Betreu­ung und Erzie­hung stehen.“

Zum Som­mer­fest der KiTa Satt­ler­tor spiel­te der Musik- und Spiel­manns­zug Forch­heim wie von den Kin­dern aus­drück­lich gewünscht, zünf­tig zur „Ker­wa“ auf. Und so begab sich die Fest­ge­sell­schaft nach dem Auf­takt im bun­ten Fest­zug zu Fuß vom Stadt­park über die Karo­lin­ger­stra­ße zum Schieß­an­ger, wo zur Ein­wei­hung des „Satt­lertör­chen“ ein Band durch­schnit­ten wur­de. Pfar­rer Mar­tin Emge und Pfar­rer Knut Cra­mer gaben den geist­li­chen Segen.

Mit Musik, Tanz und klas­si­schen Ker­wa-Ver­gnü­gun­gen wie Enten­an­geln, Glücks­rad u.a. hat­ten die Kin­der selbst ihr Fest nach ihren eige­nen Vor­stel­lun­gen mit­ge­plant und genos­sen nach dem offi­zi­el­len Teil „ihr“ Fest. Team, Kin­der und Eltern der städ­ti­schen Kin­der­ta­ges­stät­te boten ihren Gästen an die­sem Tag Spiel­an­ge­bo­te für Groß und Klein, lecke­res Essen, tol­le Kuchen, Tor­ten und Kaf­fee, küh­le Geträn­ke und fruch­ti­ge Cocktails.