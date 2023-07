Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Hof

SELB, LKR. WUN­SIE­DEL. Nach einem erneu­ten Brand in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in Selb am Mitt­woch­abend wur­de ein Tat­ver­däch­ti­ger fest­ge­nom­men. Die­ser befin­det sich mitt­ler­wei­le in Untersuchungshaft.

Bereits Ende Juni waren in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Ein­stein­stra­ße in Selb meh­re­re Brän­de aus­ge­bro­chen. Unter ande­rem brann­te der Dach­stuhl des Gebäu­des – es wur­de berichtetet.

Am Mitt­woch, 5. Juli, kurz vor 21 Uhr brann­te es erneut in dem Haus. Ein Tür­stock im Trep­pen­haus stand in Flam­men. Das Feu­er konn­te schnell gelöscht werden.

Die umfang­rei­chen Ermitt­lun­gen der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof führ­ten nun zur Fest­nah­me eines Tat­ver­däch­ti­gen. Der 24-Jäh­ri­ge wur­de noch in der Nacht ver­haf­tet. Er steht im drin­gen­den Tat­ver­dacht für alle Brän­de ver­ant­wort­lich zu sein. Am gest­ri­gen Don­ners­tag wur­de der Mann einem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt. Die­ser erließ auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Hof Haft­be­fehl gegen den 24-Jährigen.