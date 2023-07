Die Idee der Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Coburg, gemein­sam mit der Hand­werks­kam­mer sowie der Indu­strie- und Han­dels­kam­mer Ener­gie­sprech­ta­ge für hei­mi­sche Unter­neh­men anzu­bie­ten, hat sich bewährt. Das ist die Erfah­rung, die Andre­as Schu­bert als Beauf­trag­ter für die Ener­gie­sprech­ta­ge in der Wirt­schafts­för­de­rung nach der zwei­ten Bera­tungs­rei­he gemacht hat. Des­halb steht nun auch fest: der Land­kreis Coburg wird das kosten­lo­se Ange­bot auch nach der Som­mer­pau­se fortsetzen.

Land­rat Seba­sti­an Straubel fin­det es aus­drück­lich gut, dass das Ange­bot bei­be­hal­ten wird. Die stei­gen­den Ener­gie­ko­sten sei­en schließ­lich eine gro­ße Her­aus­for­de­rung für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, aber auch die hei­mi­schen Unter­neh­men. Da sei es der rich­ti­ge Weg, mit dem Ange­bot, über die Wirt­schafts­för­de­rung eine Ener­gie­be­ra­tung zu ver­mit­teln, den hei­mi­schen Betrie­ben als Part­ner zur Sei­te stehen.

Die Bran­chen, aus denen sich bis­lang Unter­neh­men für eine Ener­gie­be­ra­tung gemel­det haben, ste­hen für die Viel­falt im Wirt­schafts­raum Coburg. Tra­di­ti­ons­rei­che Pol­ster­mö­bel­her­stel­ler beka­men eben­so eine kosten­lo­se Erst­be­ra­tung wie Arzt­pra­xen und zuletzt auch die Fir­ma Dietz in Neu­stadt bei Coburg.

Gemein­sam mit Ener­gie­be­ra­ter Ben­ja­min Knot­tek (Stadt­wer­ke Neu­stadt) und Andre­as Schu­bert ging es für Geschäfts­füh­rer Mat­thi­as Dietz in der gut ein­stün­di­gen kosten­lo­sen Erst­be­ra­tung dar­um, eine erste Bestands­auf­nah­me vor­zu­neh­men. Schnell wur­de dabei klar, dass für die Fir­ma Dietz Nach­hal­tig­keit kein Fremd­wort, son­dern ein wich­ti­ger Teil der Fir­men­phi­lo­so­phie ist. So setzt der Neu­stadter Spe­zia­list für Prä­zi­si­ons­fe­dern und Stanz-Umform­tei­le seit Jah­ren auf Ener­gie­ef­fi­zi­enz und hat unter ande­rem den Sta­tus als „EMAS“-zertifiziertes Unter­neh­men. EMAS, das steht für „Eco-Manage­ment and Audit Scheme“.

Wie Geschäfts­füh­rer Mat­thi­as Dietz erläu­ter­te, ist sein Unter­neh­men der­zeit gera­de dabei, ein eige­nes Ener­gie­ma­nage­ment auf­zu­bau­en. Eine Rol­le dabei spie­len könn­te auch das The­ma Was­ser­stoff als Zukunfts­tech­no­lo­gie. Mat­thi­as Dietz: „Wir könn­ten Was­ser­stoff per­spek­ti­visch im Unter­neh­men nut­zen, um bes­ser auf Last­spit­zen beim Strom­ver­brauch reagie­ren zu kön­nen.“ Last­spit­zen ent­ste­hen zum Bei­spiel zu Arbeits­be­ginn, wenn vie­le Maschi­nen auf dem Fir­men­ge­län­de gleich­zei­tig hochfahren.

Und wei­ter geht’s mit der näch­sten Bera­tungs­run­de: Die näch­sten Ener­gie­sprech­ta­ge fin­den am 17. Okto­ber (IHK-Betrie­be) und 18. Okto­ber (HWK-Betrie­be) statt. Anmel­dun­gen nimmt die Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses ab sofort unter https://​www​.land​kreis​-coburg​.de/​f​o​r​m​u​l​a​r​e​/​f​o​r​m​/​a​l​i​a​s​/​l​r​a​c​o​b​u​r​g​/​E​n​e​r​g​i​e​b​e​r​a​t​ung oder tele­fo­nisch unter der Ruf­num­mer 09561/514‑5106 entgegen.