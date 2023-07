OB Star­ke und fran­zö­si­sche Gene­ral­kon­su­lin über­reich­ten ein­zig­ar­ti­ges Zeug­nis des Dientzenhofer-Gymnasiums

Im Roko­ko­saal des Alten Rat­hau­ses in Bam­berg hat jetzt die fei­er­li­che Über­rei­chung der fran­zö­si­schen Abitur­zeug­nis­se (bac­calau­réat) an acht Abitu­ri­en­tin­nen und zwei Abitu­ri­en­ten des Dient­zen­ho­fer-Gym­na­si­ums statt­ge­fun­den. Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke begrüß­te die frisch gebacke­nen „Bache­liers“ sowie deren Eltern und Lehrer:innen. Star­ke gra­tu­lier­te den erfolg­rei­chen Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten herz­lich. „Sie sind nun Exper­tin­nen und Exper­ten für das deutsch-fran­zö­si­sche Ver­hält­nis und haben die tol­le Mög­lich­keit, Ihr erwor­be­nes Wis­sen und Ihre Fähig­kei­ten ein­zu­brin­gen“, so der OB.

Neben OB Star­ke und Schul­lei­te­rin Bri­git­te Clea­ry über­reich­te die eigens aus Paris ange­rei­ste fran­zö­si­sche Gene­ral­kon­su­lin Corin­ne Perei­ra da Sil­va die Zeug­nis­se. Sie wies in ihrer Anspra­che auf die beson­de­re Bedeu­tung die­ser Dop­pel­qua­li­fi­ka­ti­on, die in Ober­fran­ken nur am Dient­zen­ho­fer-Gym­na­si­um Bam­berg ange­bo­ten wird, im Hin­blick auf beruf­li­che Chan­cen und Stu­di­en­mög­lich­kei­ten für die Absol­ven­ten hin.

Beson­ders beton­te die Gene­ral­kon­su­lin die inten­si­ve bilin­gua­le und bikul­tu­rel­le Aus­rich­tung die­ses Bil­dungs­gan­ges und damit auch die Wich­tig­keit für den Bestand der deutsch-fran­zö­si­schen Bezie­hun­gen und ein geein­tes Euro­pa, das gera­de in Zei­ten gewach­se­ner Her­aus­for­de­run­gen jun­ge Men­schen braucht, die für Ver­stän­di­gung und Ver­ständ­nis im inter­na­tio­na­len Umfeld sor­gen können.