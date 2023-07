Bürger:innen kön­nen sich für Paten­pro­jek­te einbringen



Wer hat Ideen für mehr Kli­ma­schutz in Bam­berg und möch­te dar­aus gemein­sam mit Inter­es­sier­ten ein Paten­pro­jekt ent­wickeln? Das Team vom „Mit­Mach­Kli­ma“ lädt am Don­ners­tag, 13. Juli 2023, 18 Uhr zu einer Ideen­werk­statt ins „Sän­ger­heim“ in der Auf­bau­str. 16 in Gaustadt.

Dass sich das Kli­ma ver­än­dert, ist längst nicht mehr nur eine abstrak­te Theo­rie, die Wis­sen­schaft­ler dis­ku­tie­ren, son­dern haut­nah spür­bar – auch in Bam­berg: Die Grund­was­ser­pe­gel sin­ken, die Wald­brand­ge­fahr steigt ste­tig und vie­le Bäu­me lei­den unter dem Hit­zestress. Mit dem Pro­jekt „Mit­Mach­Kli­ma“ möch­te die Stadt Bür­ge­rin­nen und Bür­ger dazu ermu­ti­gen, eige­ne Ideen zu ent­wickeln, um den Kli­ma­schutz vor­an­zu­trei­ben. „Je mehr Men­schen mit­ma­chen, desto mehr Ideen gibt es und desto bes­ser wird die Qua­li­tät der Ergeb­nis­se“, sagt Bür­ger­mei­ster und Kli­ma­re­fe­rent Jonas Glü­sen­kamp und lädt alle Inter­es­sier­ten ein, sich in Form von soge­nann­ten Paten­pro­jek­ten zu beteiligen.

Gesucht sind inno­va­ti­ve Kli­ma­schutz- und Nach­hal­tig­keits­maß­nah­men, die im Rah­men des Pro­jekts „Mit­Mach­Kli­ma“ ver­wirk­licht wer­den. Die Umset­zung erfolgt durch die Stadt Bam­berg in Zusam­men­ar­beit mit den Ideen­ge­be­rin­nen und ‑gebern in soge­nann­ten Paten­teams. Bis zu 25.000 Euro ste­hen bei der Umset­zung für jeweils ein Paten­pro­jekt zur Verfügung.

Alle Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­ger sind ein­ge­la­den, sich am 13. Juli 2023 um 18 Uhr im „Sän­ger­heim“ mit Ideen für Paten­pro­jek­te ein­zu­brin­gen. Vor Ort haben die Teil­neh­men­den die Mög­lich­keit, sich aus­zu­tau­schen und zu vernetzen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung unter www​.mit​mach​kli​ma​.de/​p​a​t​e​n​p​r​o​j​e​kte oder unter der Tele­fon­num­mer 0951/87–1449.