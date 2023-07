Künst­ler Bernd Wagen­häu­ser hat im Auf­trag der STADT­BAU GmbH einen öffent­li­chen Bücher­schrank konzipiert.

Bis vor eini­gen Jah­ren stand in den Wachs­blei­chen zwi­schen Ket­ten­brücke und Mit­tel­stra­ße ein Park­au­to­mat, an dem die Gebüh­ren für die öffent­li­che Tief­ga­ra­ge Bam­berg Mit­te in der Unte­ren König­stra­ße ein­ge­zahlt wer­den konn­ten. Jetzt ist dort ein von Künst­ler Bernd Wagen­häu­ser im Auf­trag der STADT­BAU GMBH BAM­BERG kon­zi­pier­ter öffent­li­cher Bücher­schrank zu fin­den. Statt Park­tickets gibt es an der­sel­ben Stel­le frei zugäng­lich Bücher zum Mitnehmen.

Schon im Jahr 2020 war im Zuge der Digi­ta­li­sie­rung und Bam­bergs Weg hin zu einer Smart City der Tief­ga­ra­gen­be­trieb auf ein bar­geld­lo­ses Free-Flow-Par­king-System mit Gebüh­ren­be­glei­chung per App oder Kar­te umge­stellt wor­den. Den neu­en Bücher­schrank haben nun der lei­ten­de Archi­tekt der Stadt­bau, Gert Pap­ke, und Bernd Wagen­häu­ser offi­zi­ell ein­ge­weiht. „Wir hof­fen sehr, dass Pas­san­ten und Anwoh­ner den Bücher­schrank wert­schät­zen und natür­lich rege nut­zen“, so Pro­jekt­lei­ter Gert Pap­ke. „So sehr die Digi­ta­li­sie­rung gera­de in unse­rer Tief­ga­ra­ge Vor­tei­le bringt, beim Buch freue ich mich immer noch über die Papier­ver­si­on und ich hof­fe sehr, dass es den Besu­che­rin­nen und Besu­chern unse­res Bücher­schranks eben­so ergeht.“

Das Prin­zip des Bücher­schranks ist ein­fach und bis­lang auch in Bam­berg mehr­fach erfolg­reich umge­setzt: Der Schrank steht für jeden zugäng­lich im öffent­li­chen Raum. Wer mag, nimmt sich Bücher her­aus, wer mag, stellt wel­che hin­ein. Kosten­los, rund um die Uhr, unver­bind­lich und frei von For­ma­li­tä­ten: Es gibt kei­ne Mit­glied­schaft, kei­ne Bei­trä­ge, kei­ne Leih­fri­sten. Die nach­hal­ti­ge Wei­ter­nut­zung des Park­au­to­ma­ten-Sockels sowie die Wei­ter­ga­be von Büchern lei­sten einen wert­stif­ten­den Bei­trag zur Bele­bung und zum Aus­tausch in den Wachsbleichen.