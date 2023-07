Der Ver­ein „Kunst & Musik im Schloss­park Unter­lein­lei­ter e.V.“ lädt für kom­men­den Sams­tag, 8.7.23, um 17.00 Uhr zum „Som­mer­kon­zert mit „Blech­Qua­drat“ auf die Wald­wie­se des Schloß­parks Unter­lein­lei­ter herz­lich ein. Das Quar­tett aus Nürn­berg, das seit fast 30 Jah­ren in unver­än­der­ter Beset­zung besteht, prä­sen­tiert mit sei­nem Som­mer­pro­gramm „frisch – frän­kisch –frei“ eine bun­te Rei­se in die Welt der Blech­blä­ser­mu­sik. Dabei kom­men neben eige­nen Bear­bei­tun­gen von Film­mu­si­ken und belieb­ten Radio­songs auch frän­kisch-volks­mu­si­kan­ti­sche Kom­po­si­tio­nen des Tenor­po­sau­ni­sten Leon­hard Mei­sin­ger zu Gehör. Mode­riert und vor­ge­tra­gen wird das Kon­zert von Chri­sti­an Bau­er, dem 1. Trom­pe­ter des Ensem­bles Hunds­haup­ten, zu des­sen fester Beset­zung auch Simo­ne Spaeth (Trom­pe­te) und Mar­tin Weber (Bass­po­sau­ne) gehö­ren. Kar­ten zu 12 Euro sind im Vor­ver­kauf im Tou­ri­sten­in­fo Eber­mann­stadt am Markt­platz 18, im Lot­to- und Ticket­shop Kef­fer­stein in der Horn­schuch­al­lee 21 in Forch­heim oder an der Abend­kas­se erhältlich.