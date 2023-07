Beim Kli­ma­schutz alle mit ins Boot holen. Das wäre der rich­ti­ge Weg. In die­sem Punkt herrsch­te bei der Podi­ums­dis­kus­si­on „Fair hei­zen“ am Sonn­tag­abend in Vier­eth gro­ße Einig­keit. Ein­ge­la­den hat­te die Bam­ber­ger Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml. Das Mot­to: Wir reden Klar­text. Im Kreuz­feu­er stand das Hei­zungs­ge­setz der Ampel-Regie­rung. Unterm Strich gabs etwas Lob und viel Kritik.

„Ob Haus­be­sit­zer oder Mie­ter, Hand­wer­ker oder Bür­ger­mei­ster – kaum jemand fühlt sich mit­ge­nom­men oder gar gehört. Statt­des­sen herr­schen Ver­un­si­che­rung und Rat­lo­sig­keit“, fasst Huml die Dis­kus­si­on zusam­men. Haupt­kri­tik­punkt: „Statt Betrof­fe­ne und Leu­te aus der Pra­xis inten­siv ein­zu­bin­den, wird im Eil­ver­fah­ren ein Gesetz durch­ge­boxt, das sich mas­siv auf das Leben der Men­schen aus­wirkt. Damit sie aus erster Hand infor­miert und ihre Stim­men gehört wer­den, habe ich den ener­gie­po­li­ti­schen Spre­cher der CSU im Bun­des­tag Dr. Andre­as Lenz ein­ge­la­den und freue mich, dass er sich viel Zeit dafür genom­men hat“, erklär­te die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Mela­nie Huml.

Das Hei­zungs­ge­setz sei nach wie vor pro­ble­ma­tisch, so Lenz. „Es wur­den eini­ge Din­ge ent­schärft. Das gilt gera­de der Ein­satz von Holz, der zukünf­tig doch mög­lich sein wird. Dafür haben vie­le – auch wir – lan­ge gekämpft. Trotz­dem sind die Rege­lun­gen in vie­len Anwen­dungs­be­rei­chen immer noch nicht prak­ti­ka­bel, sie sind teu­er und die geplan­ten För­de­run­gen wer­den die Zusatz­ko­sten nicht aus­glei­chen“, berich­te­te der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Dr. Andre­as Lenz.

Von einer erheb­li­chen Bela­stung für Ver­mie­ter, aber auch für Mie­ter, sprach Rechts­an­walt Dr.Thomas Bränd­lein, Lan­des­vor­sit­zen­der des Baye­ri­schen Woh­nungs- und Grund­ei­gen­tü­mer­ver­bands (BWE): „Das Gesetz ver­ur­sacht erheb­li­che Kosten, die zum Teil nicht gestemmt wer­den kön­nen. Das gilt gera­de für Leu­te, die älter als 60 Jah­re sind und kei­ne ande­ren Ver­mö­gens­wer­te haben, weil sie dann in der Regel kein Dar­le­hen mehr bekom­men. Je nach Situa­ti­on fal­len für ein Ein­fa­mi­li­en­haus zwi­schen 30.000 und 200.000 Euro an, was die Eigen­tü­mer nicht voll geför­dert bekom­men, in vie­len Fäl­len auch nicht umle­gen kön­nen und des­halb für vie­le den finan­zi­el­len Ruin bedeu­tet. Das kann so nicht gehen, da müs­sen ein­fach genaue­re Bera­tun­gen her. Es muss ver­nünf­tig, sorg­fäl­tig geplant, durch­dacht und darf nicht ein­fach so mit hei­ßer Nadel gestrickt wer­den“, so Brändlein.

„Das Hei­zungs­ge­setz ist an der Pra­xis vor­bei“, sag­te der Leo Vor­an, Ober­mei­ster der Innung Sanitär‑, Hei­zungs- und Kli­ma­tech­nik Bam­berg: „Es sind zu vie­le all­ge­mei­ne Vor­ga­ben, die in der Pra­xis nicht umsetz­bar sind. Aus mei­ner Sicht ist das Hei­zungs­ge­setz außer­dem zu strom­la­stig. Wenn das Gesetzt so kommt wie geplant, wird irgend­wann zu wenig Strom da sein“, so Vor­an. Einen pau­scha­len Rat für Haus­ei­gen­tü­mer hat er nicht. „Man muss jeden Alt­bau indi­vi­du­ell anschau­en und die beste Lösung suchen. Wär­me­pum­pen bei­spiels­wei­se kön­nen für Ein­fa­mi­li­en­häu­ser eine Opti­on sein, bei vie­len Rei­hen­häu­sern ohne Kel­ler hin­ge­gen wird es pro­ble­ma­tisch. Man muss immer im Ein­zel­fall prü­fen, was mach­bar und auch was bezahl­bar ist.“

Auch auf die Kom­mu­nen kommt eini­ges zu. Hall­stadts Bür­ger­mei­ster Tho­mas Söder befürch­tet, dass es nicht genü­gend Fach­leu­te gibt, um die kom­mu­na­le Wär­me­pla­nung frist­ge­mäß auf­zu­stel­len. „Bis 2028 hört sich nach einer lan­gen Zeit­span­ne an, aber es ein sehr umfang­rei­ches Werk und ob das wirk­lich jede Kom­mu­ne schafft, ist nicht klar. Außer­dem mache ich mir gro­ße Sor­gen, dass die Woh­nungs­not durch das neue Gesetz wei­ter ver­schärft wird. Gera­de die Schwäch­sten wird es wie­der tref­fen, wenn die Mie­ten stei­gen und der Bau bezahl­ba­rer Woh­nun­gen erschwert wird“, so Söder. Ob die kri­ti­schen Stim­men aus der Pra­xis noch Gehör fin­den, wird sich im Lauf der Woche zeigen.

Nach der Exper­ten­an­hö­rung am Mon­tag, bera­ten am Diens­tag die Ampel-Frak­tio­nen abschlie­ßend über den Ent­wurf. Für Frei­tag ist die ent­schei­den­de Abstim­mung im Bun­des­tag geplant. „Das bedeu­tet: Zwi­schen der Vor­la­ge des Geset­zes­tex­tes und der Abstim­mun­gen liegt nicht ein­mal eine Woche. Eine ver­nünf­ti­ge, sorg­fäl­ti­ge und durch­dach­te Rege­lung, kann so wohl kaum getrof­fen wer­den. Auf die Exper­ten­an­hö­rung konn­ten sich die Betei­lig­ten gera­de ein­mal zwei Tage übers Wochen­en­de vor­be­rei­ten. Das wird die­sem weit­rei­chen­den Geset­zes­vor­ha­ben nicht gerecht. Kli­ma­schutz ist wich­tig, aber wir müs­sen ihn gemein­sam mit den Men­schen und nicht mit der Brech­stan­ge umset­zen“, beton­te Huml.

Doch die Hoff­nung stirbt bekann­ter­ma­ßen zuletzt und so ver­sprach der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Andre­as Lenz: „Die Anlie­gen aus der Dis­kus­si­ons­run­de neh­me ich mit nach Ber­lin. Wir wer­den uns als Oppo­si­ti­on zu dem Gesetz­ent­wurf klar äußern. Dabei üben wir nicht blo­ße Kri­tik, son­dern machen kon­struk­ti­ve Vor­schlä­ge – zum Bei­spiel: die zeit­li­chen Fri­sten noch­mals anpas­sen und die Men­schen finan­zi­ell stär­ker ent­la­sten, unter ande­rem auch durch steu­er­li­che Ver­gün­sti­gun­gen. Nach der näch­sten Bun­des­tags­wahl wer­den wir ver­su­chen, das Gesetz so anzu­pas­sen, dass es auch wirk­lich prak­ti­ka­bel und umsetz­bar ist – für die Kom­mu­nen und vor allem auch für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die momen­tan finan­zi­ell über­for­dert wer­den und von den Ampel-Plä­nen mehr als ver­un­si­chert sind“, erklär­te Lenz.

Unterm Strich war es für Gast­ge­be­rin Mela­nie Huml ein guter Dis­kus­si­ons­abend. „Das Wich­tig­ste ist schließ­lich, dass wir die Anlie­gen der Men­schen auf­neh­men und in die ent­schei­den­den Gre­mi­en ein­brin­gen. Des­halb dan­ke ich allen Teil­neh­mern herz­lich für ihre Bei­trä­ge und unse­rem Bam­ber­ger CSU Kreis­vor­sit­zen­den Prof. Dr. Seitz für die gelun­ge­ne Mode­ra­ti­on der Podi­ums­dis­kus­si­on“, schloss die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Huml nach drei Stun­den die Dis­kus­si­ons­ver­an­stal­tung in der Braue­rei­gast­stät­te Main­lust in Viereth.