Die ersten zwei von ins­ge­samt sechs neu­en Bolz­platz­to­ren wur­den beim Abschluss­fest des Betei­li­gungs­pro­zes­ses „Jugend ent­schei­det“ am Sams­tag, 24.6.2023, von Bam­bergs drit­tem Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metz­ner, Lai­la Küh­le (Her­tie-Stif­tung) und Simo­ne Rieth (Pro­zess­be­glei­tung „Jugend ent­schei­det“ in Bam­berg) sowie dem Lei­ter des Stadt­ju­gend­am­tes, Tobi­as Kobold, und dem kom­mu­na­len Jugend­pfle­ger Seba­sti­an Weh­ner auf dem Bolz­platz in der Gereuth offi­zi­ell ein­ge­weiht. Dass die Tore heiß begehrt sind, dar­an bestand kein Zwei­fel: Auch eine gan­ze Kin­der­schar war dabei und war­te­te sehn­süch­tig dar­auf, nach dem offi­zi­el­len Teil end­lich ein paar Bäl­le ins Kreuz­eck zu schießen.

Die Bolz­platz­to­re sind das Ergeb­nis des bun­des­wei­ten Pro­jekts „Jugend ent­schei­det“ an dem sich die Stadt Bam­berg von April 2022 bis Juni 2023 betei­ligt hat. Im Okto­ber fan­den im Jugend­zen­trum am Mar­ga­re­ten­damm The­men­work­shops statt, wo zahl­rei­chen Ideen von knapp 70 jun­ge Men­schen aus ganz Bam­berg erar­bei­tet wur­den. Eine die­ser Ideen waren die Bolz­platz­to­re. Der Bam­ber­ger Stadt­rat hat­te in sei­ner Voll­sit­zung im März die­ses Jah­res den Vor­schlag der jun­gen Men­schen, jeweils zwei Bolz­platz­to­re auf den Plät­zen neben der Fuch­sen­wie­se, hin­ter dem Frei­bad in Gau­stadt und auf dem Bolz­platz in der Gereuth auf­zu­stel­len, posi­tiv beschieden.

„Bam­berg ist eine jun­ge Stadt und da ist es selbst­re­dend, dass wir alles dar­an­set­zen, öffent­li­che Plät­ze so zu gestal­ten, dass Kin­der und Jugend­li­che hier ihren Platz fin­den“, beton­te Bam­bergs drit­ter Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metz­ner und dank­te dabei aus­drück­lich der Gemein­nüt­zi­gen Her­tie-Stif­tung, wel­che den Betei­li­gungs­pro­zess unter­stützt und zusätz­lich mit 5.000 Euro geför­dert hat. Alle Tore wer­den im Lau­fe des Julis an den drei Plät­zen aufgebaut.

Ziel des Pro­jek­tes war es, eine nach­hal­ti­ge Jugend­be­tei­li­gung in der Stadt auf­zu­bau­en. „Die­ses Vor­ha­ben ist auf­ge­gan­gen“, freut sich der kom­mu­na­le Jugend­pfle­ger Seba­sti­an Weh­ner, „denn im Jugend­hil­fe­aus­schuss wur­de beschlos­sen, dass im kom­men­den Schul­jahr erst­ma­lig eine gro­ße Jugend­kon­fe­renz für alle Schüler:innen ab der 8. Klas­se statt­fin­den soll.“

„Für uns ist es ein vol­ler Erfolg, dass die Jugend­be­tei­li­gung in Bam­berg über das Pro­jekt hin­aus wei­ter­ge­hen soll“, sag­te Lai­la Küh­le von der Her­tie-Stif­tung. Jugend­li­che in die Kom­mu­nal­po­li­tik ein­zu­be­zie­hen, sei ein wich­ti­ger Schritt in die rich­ti­ge Rich­tung, um inno­va­ti­ve Ideen zu ent­wickeln, um Fach­kräf­te in der Regi­on zu sichern, dem demo­gra­phi­schen Wan­del zu begeg­nen und nicht zuletzt, um Nach­wuchs für poli­ti­sche Ämter zu fin­den, so Rieth abschließend.