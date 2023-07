Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

45-Jäh­ri­ger beim Laden­dieb­stahl erwischt

BAM­BERG. Am Mitt­woch­früh, um 09.30 Uhr, wur­de in einem Lebens­mit­tel­ge­schäft im Bam­ber­ger Berg­ge­biet ein 45-jäh­ri­ger Mann beim Dieb­stahl von Nah­rungs­mit­teln für 5 Euro erwischt. Bei der Durch­su­chung des Lang­fin­gers tauch­ten noch zwei Par­fum-Tester für knapp 37 Euro auf, die er vor­her in einem ande­ren Geschäft gestoh­len hat­te. Der Mann wird wegen Laden­dieb­stahls angezeigt.

Fahr­rad­dieb­stahl

BAM­BERG. In der Nürn­ber­ger Stra­ße wur­de zwi­schen Diens­tag­abend, 22.00 Uhr und Mitt­woch­früh, 11.00 Uhr, ein dort ver­sperrt abge­stell­tes City-Rad der Mar­ke Kalk­hoff, schwarz, im Zeit­wert von 1100 Euro gestohlen.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Dieb­stahl von zwei Autokennzeichen

BAM­BERG. Zwi­schen Diens­tag, 16.00 Uhr und Mitt­woch, 13.30 Uhr, wur­de von zwei gepark­ten Autos in der Moos­stra­ße jeweils ein Auto­kenn­zei­chen gestoh­len. Zum einen wur­de von einem blau­en Opel das vor­de­re Kenn­zei­chen mit­ge­nom­men; von einem Sko­da wur­de das hin­te­re Kenn­zei­chen abmon­tiert. Der Gesamt­ent­wen­dungs­scha­den wird von der Poli­zei auf knapp 50 Euro beziffert.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Beim Rechts­ab­bie­gen vom Bör­stig auf die Kro­na­cher Stra­ße miss­ach­te­te am Mitt­woch, gegen 16.00 Uhr, ein Ford-Fah­rer die Vor­fahrt eines 21-jäh­ri­gen Auto­fah­rers. Durch den Auf­prall der Fahr­zeu­ge ver­letz­te sich der 21-Jäh­ri­ge leicht am Arm. An bei­den Autos ent­stand wirt­schaft­li­cher Total­scha­den in Höhe von ins­ge­samt 30.000 Euro. Bei­de Pkws waren nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten von Abschlepp­dien­sten gebor­gen werden.

20-Jäh­ri­ger Fahr­an­fän­ger betrun­ken auf E‑Scooter

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­früh, kurz vor 01.30 Uhr, wur­de in der Wil­ly-Les­sing-Stra­ße ein 20-jäh­ri­ger E‑S­coo­ter-Fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Bei einem frei­wil­li­gen Alko­hol­test brach­te es der Fahr­an­fän­ger auf 0,88 Pro­mil­le. Er muss mit einer Geld­bu­ße und Punk­ten rechnen.

34-Jäh­ri­ger teilt Faust­schlag aus

BAM­BERG. Am Mitt­woch­abend, gegen 23.00 Uhr, gerie­ten auf der Ket­ten­brücke zwei Män­ner in Streit, da ein 34-jäh­ri­ger Mann dort Fla­schen umher­warf. Der Mann reagier­te sofort aggres­siv und schlug sei­nem Kon­tra­hen­ten mit der Faust ins Gesicht. Der ange­trun­ke­ne Täter mit 0,72 Pro­mil­le konn­te bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei fest­ge­hal­ten wer­den und muss sich wegen Kör­per­ver­let­zung straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Nach Ein­bruch Werk­zeug­ma­schi­nen gestoh­len – Zeu­gen gesucht

SCHLÜS­SEL­FELD, LKR. BAM­BERG. Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de bra­chen Unbe­kann­te in einem Indu­strie­ge­biet zwei Klein­trans­por­ter auf und stah­len zahl­rei­che Werk­zeug­ma­schi­nen von hohem Wert. Die Kri­po in Bam­berg hat den Fall über­nom­men und bit­tet um Hinweise.

Im Zeit­raum von ver­gan­ge­nem Frei­tag, 17 Uhr, bis Sonn­tag, 13 Uhr, mach­ten sich unbe­kann­te Ein­bre­cher in Elsen­dorf zu schaf­fen. Im Indu­strie­ge­biet Stei­n­äcker bra­chen sie zwei Klein­trans­por­ter einer dor­ti­gen Fir­ma auf und stah­len hoch­wer­ti­ges Elek­tro­werk­zeug. Es han­del­te sich vor­nehm­lich um Maschi­nen der Mar­ken Hil­ti und Bosch in einem Gesamt­wert von rund 30.000 Euro.

Die Kri­po Bam­berg ermit­telt wegen des Ein­bruchs und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se. Wer hat am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen im Indu­strie­ge­biet Stei­n­äcker in Elsen­dorf gemacht? Auf­grund der gro­ßen Men­ge Die­bes­gut wur­de zum Abtrans­port ver­mut­lich ein Fahr­zeug ver­wen­det. Zeu­gen mel­den sich bit­te bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491.

Fir­men­in­ha­ber, die über eine Video­über­wa­chung ver­fü­gen, mel­den sich bit­te eben­falls bei der Kriminalpolizei.

Dieb­stäh­le

BAU­NACH. Unbe­kann­te ver­such­ten in der Zeit von Mon­tag auf Mitt­woch in ein Ver­eins­heim im Bereich der Bahn­hofs­stra­ße zu gelan­gen. An der Tür wur­den hier­bei meh­re­re Holz­lat­ten her­aus­ge­ris­sen. Dar­über hin­aus wur­de ein Aschen­be­cher zer­bro­chen. Ent­wen­det wur­de nichts. Der Sach­scha­den beträgt 50 Euro.

Hin­wei­se auf den Täter erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

ALTEN­DORF. In der Lin­den­stra­ße ver­ur­sach­te ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer am Mon­tag einen Sach­scha­den in Höhe von 1.000 Euro. Gegen 14:00 Uhr war die­ser mit einem unbe­kann­ten Fahr­zeug gegen eine Mau­er gefah­ren und hat­te meh­re­re Mau­er­stei­ne beschä­digt. Bei dem Fahr­zeug könn­te es sich um ein Lie­fer­fahr­zeug bzw. Klein­trans­por­ter gehan­delt haben.

Wer kann Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher geben? Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land 0951/9129–310.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Beim Auf­fah­ren auf die Auto­bahn mit Sat­tel­zug zusammengestoßen

Hall­stadt. Nicht auf­ge­passt hat am Mitt­woch­nach­mit­tag der 23-jäh­ri­ge Fah­rer eines VW, als er bei Hall­stadt auf die A70 in Rich­tung Bay­reuth auf­fah­ren woll­te. Im dor­ti­gen Bau­stel­len­be­reich fuhr auf dem ein­ge­eng­ten rech­ten Fahr­strei­fen ein Sat­tel­zug mit 32-jäh­ri­gem Fah­rer, wel­cher vom VW-Fah­rer über­se­hen wur­de. Es kam zu einem seit­li­chen Zusam­men­stoß, bei wel­chem glück­li­cher­wei­se nie­mand ver­letzt wur­de. Es ent­stand aber Sach­scha­den von ins­ge­samt ca. 18.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Dieb­stahl

Igens­dorf. Am Mitt­woch­nach­mit­tag beob­ach­te­te ein Mit­ar­bei­ter eines Super­mark­tes im Aubach­weg einen jun­gen Mann, wie er wäh­rend sei­nes Ein­kaufs meh­re­re Paar Socken im Wert von 15 Euro aus dem Regal nahm und in sei­ne Hosen ver­steck­te. An der Kas­se bezahl­te er ledig­lich einen Sack Grill­koh­le im Wert von über 3 Euro. Nach dem Ver­las­sen des Kas­sen­be­reichs wur­de der 20-jäh­ri­ge Mann vom Fili­al­lei­ter ange­hal­ten und der Poli­zei über­ge­ben. Er muss sich nun wegen Laden­dieb­stahl verantworten.

Ver­kehrs­un­fäl­le

Pretz­feld. Ein 64-jäh­ri­ger Mann woll­te mit sei­nem Fiat von der Kolm­reuth kom­mend in die Kreis­stra­ße nach Kirch­eh­ren­bach ein­bie­gen. Dabei über­sah er den Opel Astra einer 54-jäh­ri­gen, die von links her­an­nah­te und vor­fahrt­be­rech­tigt war. Im Ein­mün­dungs­be­reich kol­li­dier­ten die bei­den Fahr­zeu­ge, wobei der Fiat­fah­rer in die Bei­fah­rer­sei­te des Opels hin­ein­fuhr. Glück­li­cher­wei­se wur­de nie­mand ver­letzt. Der Sach­scha­den beträgt 7000 Euro. Der Fiat muss­te abge­schleppt werden.

Son­sti­ges

Unter­zauns­bach. Eine 76-jäh­ri­ge Frau woll­te am Mitt­woch­nach­mit­tag am Anwe­sen Kir­schen pflücken. Dazu stieg sie auf eine am Kirsch­baum ange­lehn­te Alu-Lei­ter, die mit ent­spre­chen­den Stüt­zen ver­se­hen war, um in etwa vier Metern Höhe die Früch­te zu ern­ten. Nach­dem sie sich aber zu weit nach links von der Lei­ter hin­aus­lehn­te, ver­lo­ren sowohl die Lei­ter im Boden und die Stüt­zen den Halt. In der Fol­ge dreh­te sich das Arbeits­ge­rät und die Senio­rin konn­te sich kurz­fri­stig nur noch mit Mühe an eine der Spros­sen fest­hal­ten. Nach weni­gen Sekun­den ver­lie­ßen sie die Kräf­te und die Rent­ne­rin stürz­te aus einer Höhe von drei Metern auf den asphal­tier­ten Boden. Ihr Mann befand sich noch im Hof­raum und konn­te trotz schnel­len Ein­grei­fens das Unglück nicht mehr verhindern.

Nach medi­zi­ni­scher Erst­ver­sor­gung durch einen Not­arzt vor Ort wur­de die Schwer­ver­letz­te in das Kli­ni­kum Bam­berg verbracht.

Igens­dorf. Am Mitt­woch­mor­gen kon­trol­lier­ten Beam­te einen Klein­trans­por­ter, des­sen Fah­rer Pake­te aus­lie­fer­te. Bei der Kon­trol­le des 26-jäh­ri­gen Ost­eu­ro­pä­ers wur­de fest­ge­stellt, dass er kei­ner­lei Auf­zeich­nun­gen über sei­ne Arbeits­zei­ten mit­führ­te. Eine Anzei­ge nach dem Fahr­per­so­nal­ge­setz ist die Folge.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Am Mitt­woch­vor­mit­tag befuhr ein 76-Jäh­ri­ger mit sei­nem Pkw die Serl­ba­cher Stra­ße und bog nach links in die Hei­ne­stra­ße ab, obwohl ihm eine 72-jäh­ri­ge Fahr­rad­fah­re­rin ent­ge­gen­kam. Ohne den Vor­rang der Rad­fah­re­rin zu beach­ten, bog er ab, so dass es im Ein­mün­dungs­be­reich zum Zusam­men­stoß kam und die 72-Jäh­ri­ge stürz­te. Sie zog sich leich­te Ver­let­zun­gen zu, die in einem Kli­ni­kum behan­delt wer­den muss­ten. An den Fahr­zeu­gen ent­stand Sach­scha­den in Höhe von etwa 2100.- EUR.

Forch­heim. Ein 42-Jäh­ri­ger befuhr am Mitt­woch­abend mit sei­nem Fahr­rad den Rad­weg an der B470 von Eber­mann­stadt kom­mend in Rich­tung Forch­heim. Kurz vor dem Orts­ein­gang Forch­heim ver­lor er die Kon­trol­le über sein Moun­tain­bike, tou­chier­te die Bord­stein­kan­te und kam anschlie­ßend zum Sturz. Hier­durch zog er sich eine Kopf­platz­wun­de zu. Da die auf­neh­men­den Poli­zei­be­am­ten beim Rad­fah­rer Alko­hol­ge­ruch wahr­neh­men konn­te, konn­te die ver­meint­li­che Ursa­che für den Sturz schnell aus­ge­macht wer­den. Ein vor Ort durch­ge­führ­ter Alko­test ergab einen Wert von knapp 1,6 Pro­mil­le, was eine Blut­ent­nah­me und die Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt zur Fol­ge hatte.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Mitt­woch­nach­mit­tag tou­chier­te ein zunächst unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer den auf dem Park­platz eines Super­mark­tes im Föh­ren­weg gepark­ten Pkw eines 72-Jäh­ri­gen. Obwohl dadurch ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 1500.- EUR ent­stan­den war, ent­fern­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher unmit­tel­bar von der Unfall­stel­le. Da ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge den Unfall beob­ach­ten und das Kenn­zei­chen des Ver­ur­sa­chers able­sen konn­te, konn­te die­ser schnell ermit­telt wer­den. Ihn erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren auf Grund der Verkehrsunfallflucht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Audi ange­fah­ren in der Siedlerstraße

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­abend fuhr ein 71-jäh­ri­ger Mann beim Aus­par­ken aus einer Ein­fahrt mit sei­nem Pkw rück­wärts gegen ein gepark­tes Fahr­zeug. Im Anschluss ent­fern­te er sich vom Unfall­ort. Das Gesche­hen konn­te der Besit­zer des beschä­dig­ten Fahr­zeu­ges und ein wei­te­rer Zeu­ge beob­ach­ten. Vor Ein­tref­fen der hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­strei­fe war der Unfall­ver­ur­sa­cher bereits zurück­ge­kehrt. An bei­den Pkws ent­stand ein Sach­scha­den von ins­ge­samt 3000 Euro.

Fahr­rad am Gym­na­si­um beschädigt

LICH­TEN­FELS. Eine Schü­le­rin kam mit ihrem Vater zur Wache der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels, um einen Dieb­stahl und eine Sach­be­schä­di­gung an ihrem Fahr­rad anzu­zei­gen. Ihr grün-/blau­es Moun­tain­bike der Mar­ke Trek hat­te sie am Mon­tag in der Zeit von 13:00 – 14:00 Uhr am Gym­na­si­um in der Kro­na­cher Stra­ße abge­stellt. Nach der Heim­fahrt bemerk­te die 11-Jäh­ri­ge, dass ihr Fahr­rad­stän­der ent­wen­det wur­de und das Hin­ter­rad locker war.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt der hie­si­ge Poli­zei­dienst­stel­le unter der Tel.-Nr. 09571/9520–0 entgegen.

Jugend­li­cher mit Spiel­zeug­waf­fe unterwegs

BAD STAF­FEL­STEIN / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­nach­mit­tag wur­de der Poli­zei ein Jugend­li­cher mit­ge­teilt, wel­cher vor einem Super­markt in der Bam­ber­ger Stra­ße mit einer Schreck­schuss­waf­fe han­tie­ren wür­de. Bei Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fe war die­ser nicht mehr vor Ort. Der Vater des 16-Jäh­ri­gen konn­te im Anschluss zu Hau­se ange­trof­fen wer­den. Die­ser erschien mit sei­nem Jun­gen und des­sen „Spiel­zeug­pi­sto­le“ in der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein, wo der 16-Jäh­ri­ge ein­dring­lich belehrt wurde.

Mitsu­bi­shi ange­fah­ren und geflüchtet

SCHNEY/ LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­früh konn­ten Zeu­gen eine Ver­kehrs­un­fall­flucht beob­ach­ten. Eine weib­li­che Fahr­zeug­füh­re­rin tou­chier­te beim Ran­gie­ren in der Hut­wei­de einen gepark­ten Pkw und ent­fern­te sich uner­laubt von der Unfall­stel­le. Beim ange­fah­re­nen Auto wur­de das vor­de­re Kenn­zei­chen ein­ge­dellt. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 50 Euro.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/9520–0 entgegen.