Kin­der ler­nen Demo­kra­tie: Ein Pro­jekt der Uni­ver­si­tät Bam­berg und der Part­ner­schaft für Demo­kra­tie in der Stadt Bamberg

Auf Initia­ti­ve der Koor­di­nie­rungs- und Fach­stel­le der Part­ner­schaft für Demo­kra­tie ent­stand vor zwei Jah­ren das Pro­jekt „Demo­kra­tie lesen!“ für Bam­ber­ger Kin­der­gär­ten. Die in die­sem Rah­men zusam­men­ge­stell­te Bücher­ki­ste mit Bil­der­bü­chern zu den The­men Viel­falt und Mit­be­stim­mung traf auf so viel Zuspruch, dass das Pro­jekt nun wei­ter­ent­wickelt wird. In Zusam­men­ar­beit mit dem Fach­be­reich Poli­tik­di­dak­tik der Uni­ver­si­tät Bam­berg haben Lehr­amts­stu­die­ren­de eine „Demo­kra­tie lesen! – Bücher­ki­ste für die Grund­schu­le“ zusam­men­ge­stellt. Im Semi­nar wur­den in Abstim­mung mit dem Lehr­plan Kri­te­ri­en erar­bei­tet, anhand derer die Bücher aus­ge­wählt wur­den. Die Kiste umfasst 15 Bücher, die gesell­schaft­lich rele­van­te The­men wie Demo­kra­tie, Men­schen­rech­te, Viel­falt und Tole­ranz, Reli­gi­on und Kul­tur, aber auch poli­tisch hoch­ak­tu­el­le Aspek­te wie Flucht und Migra­ti­on bzw. Umwelt­schutz und Nach­hal­tig­keit auf­grei­fen. Zusätz­lich haben die Stu­die­ren­den didak­ti­sches Mate­ri­al für den Ein­satz im Unter­richt erstellt.

Geför­dert wur­de das Pro­jekt aus Mit­teln des Bun­des­pro­gramms „Demo­kra­tie leben!“. Die Vor­stel­lung der Bücher­ki­ste soll durch eine Lese­tour erfol­gen. Die Auf­takt­ver­an­stal­tung fin­det am 6. Juli 2023 um 18 Uhr in den Räu­men der Uni­ver­si­tät Bam­berg in der Feld­kir­chen­stra­ße 21 (Raum 00.08) statt. Neben der Vor­stel­lung der Bücher liegt der Fokus auf der wis­sen­schaft­li­chen Beleuch­tung der Wir­kung von Büchern auf die gesell­schaft­li­chen und poli­ti­schen Vor­stel­lun­gen von Kin­dern. Für wei­te­re Infor­ma­tio­nen wen­den Sie sich bit­te per E‑Mail an: demokratie-​lesen.​didaktik-​pug@​uni-​bamberg.​de