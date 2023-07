Thü­rin­ger Part­ner­land­kreis zu Besuch in Erlangen-Höchstadt

Im Rah­men der Land­kreis­part­ner­schaft zwi­schen dem Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt und dem Saa­le-Holz­land-Kreis hat Land­rat Alex­an­der Tritt­hart sei­nen Amts­kol­le­gen Land­rat Andre­as Hel­ler in der Dienst­stel­le Höch­stadt emp­fan­gen. Neben dem Aus­tausch über aktu­el­le The­men stand auch ein Besuch im Jugend­camp in Vesten­bergs­greuth auf dem Tages­pro­gramm. Bei einer Füh­rung durch das Bet­ten­haus und über den Cam­ping­platz waren die vier Über­nach­tungs­hüt­ten mit Pan­ora­ma-Glas­dach ein beson­de­res High­light für den Besuch aus Thü­rin­gen. Das Pro­jekt „Schlum­mern unter Ster­nen“ ver­deut­li­che die Bemü­hun­gen und Inve­sti­tio­nen, die der Land­kreis tätigt, um den Jugend­li­chen opti­ma­le Rah­men­be­din­gun­gen für ihre per­sön­li­che Ent­wick­lung zu bie­ten, wie Land­rat Alex­an­der Tritt­hart auf dem Zelt­platz beton­te. Ein­rich­tun­gen wie die­se böten einen geschütz­ten Raum zum Ler­nen, Spie­len und Ent­fal­ten. Beson­ders stolz sei der Land­kreis zudem auf die kürz­lich offi­zi­ell ein­ge­weih­te Umwelt­sta­ti­on im Jugend­camp, die der Kreis­ju­gend­ring betreibt. Im Anschluss beka­men die Gäste im Kreis­kran­ken­hau­ses St. Anna in Höch­stadt Ein­blick in die Gesund­heits­ver­sor­gung des Land­krei­ses und mög­li­che Koope­ra­tio­nen in der Region.

Eine star­ke Verbindung

Der regel­mä­ßi­ge Aus­tausch zwi­schen den bei­den Part­ner­land­krei­sen Erlan­gen-Höch­stadt und dem Saa­le-Holz­land-Kreis schafft Impul­se für die Zusam­men­ar­beit und gemein­sa­me Lösungs­an­sät­ze, um den Her­aus­for­de­run­gen in den jewei­li­gen Regio­nen zu begeg­nen: „Die Part­ner­schaft zwi­schen dem Saa­le-Holz­land-Kreis und Erlan­gen-Höch­stadt hat sich über die Jah­re hin­weg zu einer star­ken und pro­duk­ti­ven Ver­bin­dung ent­wickelt. Ich bin zuver­sicht­lich, dass wir auch in Zukunft erfolg­reich zusam­men­ar­bei­ten wer­den, um unse­ren Land­krei­sen und den Men­schen, die in ihnen leben, eine lebens­wer­te Zukunft zu ermög­li­chen,“ sag­te Land­rat Alex­an­der Tritt­hart. Land­rat Hel­ler sprach zum Abschied eine Ein­la­dung anläss­lich des 30. Land­kreis­ju­bi­lä­ums aus. Der Besuch ist für Früh­jahr 2024 anberaumt.