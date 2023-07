Zur Wett­be­werbs­er­öff­nung „Schwer­ste Kir­sche in der Frän­ki­schen Schweiz“, konn­te Land­rat Dr. Her­mann Ulm die Anwe­sen­den mit einer erfreu­li­chen Nach­richt für den Obst­an­bau im Land­kreis Forch­heim über­ra­schen. Der neue Betriebs­lei­ter für das Obst­in­for­ma­ti­ons­zen­trum Jonas Mauß­ner wur­de vor­ge­stellt. J. Mauß­ner ist ? und wird ab 01.Juli.2023 die Ver­suchs­an­la­gen, des Land­krei­ses betreuen.

Für den Wett­be­werb haben sich die Spon­so­ren, bestehend aus den Obst­ge­nos­sen­schaf­ten Igens­dorf, Mit­te­leh­ren­bach, Pretz­feld und dem

Land­rats­amt Forch­heim Obst­in­for­ma­ti­ons­zen­trum zum fünf­ten mal zusam­men­ge­tan und machen sich auf die Suche nach der

Schwer­sten Kir­sche im Anbau­ge­biet Frän­ki­sche Schweiz 2023

Die Kir­schen­ern­te in der Frän­ki­schen Schweiz hat bereits begon­nen. Die rich­tig schwe­ren Pre­mi­um­früch­te, so sind sich die Fach­leu­te einig kom­men wohl erst zur Mit­te bis Ende der Ernte.

Fol­gen­de Rah­men­be­din­gun­gen gelten:

1. Mit Ver­öf­fent­li­chung in der Pres­se ist der Wett­be­werb offi­zi­ell eröffnet

2. Die Kir­schen müs­sen von Anbau­ern aus dem Lie­fer­be­reich, der drei Obst­ge­nos­sen­schaf­ten stam­men (z.B. Frän­ki­sche Schweiz, aber auch Spalt und Bam­ber­ger Umland)

3. Die Kir­schen wer­den in den Genos­sen­schaf­ten ent­ge­gen­ge­nom­men gewo­gen und dokumentiert.

4. Das Gewicht der größ­ten Kir­sche wird dann an den Info­ta­feln der Obst­groß­märk­te aktua­li­siert, so dass sicht­bar wird, wie der aktu­el­le Stand ist.

5. Die letz­te Annah­me der Kir­schen läuft bis zum Ende der Sai­son 2023.

6. Die Vor­stel­lung und Über­ga­be des Prei­ses erfolgt durch Land­rat Dr. Her­mann Ulm.

In die­sem Jahr erhal­ten die Gewinner

für den 1. Platz 300 €

für den 2. Platz 200 €

für den 3. Platz 100 €