Grü­nes Bam­berg: Mehr Ver­kehrs­si­cher­heit für den Wal­nuss­weg

Grü­ne wol­len Geschwin­dig­keits­ver­stö­ße in der Nato-Sied­lung kon­se­quen­ter ver­hin­dern Dass man in der Nato- und Offi­ziers­sied­lung am Stadt­rand von Bam­berg-Ost (ehe­mals…