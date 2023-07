„Die Jusos Bay­ern sind von der Wahl des AfD Land­rats Ses­sel­mann in Son­ne­berg erschüt­tert und for­dern eine kla­re Reak­ti­on aller demo­kra­ti­schen Kräf­te. Die Jusos Bay­ern machen die CDU mit­ver­ant­wort­lich für das gute Abschnei­den der AfD.

Die Lan­des­vor­sit­zen­de der Jusos Bay­ern, Reka Mol­nar, stellt klar: „Der Aus­gang der Land­rats­wahl war kei­ne Über­ra­schung, son­dern ein Pro­zess. Kon­ser­va­ti­ve und Libe­ra­le, die die Rhe­to­rik von Rech­ten über­neh­men, um in ihren Gewäs­sern zu fischen, sind das Pro­blem. Wer ver­sucht Rechts­ra­di­ka­le rechts zu über­ho­len, kann dar­aus nichts gewin­nen; wer dar­aus gewinnt, sind immer die Faschist*innen.“

Die vom Ver­fas­sungs­schutz als rechts­ra­di­kal erwie­se­ne AfD in Thü­rin­gen stellt mit ihrem Vor­sit­zen­den Björn Höcke einen offen­kun­di­gen Faschi­sten an die Spit­ze ihrer Par­tei. Ein Mann, der neben sei­nen men­schen­ver­ach­ten­den und ras­si­sti­schen Ansich­ten eben auch natio­nal­so­zia­li­sti­sche Rhe­to­rik nutzt und salon­fä­hig macht. Und gera­de ein äußerst loya­ler Gefolgs­mann genau die­ses Faschi­sten, wird durch eine Wahl in ein kom­mu­na­les Spit­zen­amt befördert.

Auch aus dem an den Frei­staat Thü­rin­gen angren­zen­den Ober­fran­ken mel­den sich kri­ti­sche Stim­men. Ali-Cemil Sat, Vor­sit­zen­der der Jusos Ober­fran­ken, sagt wie folgt: „Die poli­ti­sche Ent­wick­lung, die wir aktu­ell in Deutsch­land erle­ben, sind beäng­sti­gend. Dabei ist der Aus­gang der Land­rats­wahl in Son­ne­berg nur die Spit­ze des Eis­bergs. Wir spre­chen unse­re vol­le Soli­da­ri­tät mit allen demo­kra­ti­schen Kräf­ten in Son­ne­berg und Thü­rin­gen aus. Wir ste­hen an eurer Seite!“

Für die Jusos steht fest, dass es die Auf­ga­be von uns allen sein muss, dass sich die Geschich­te nicht wie­der­holt. Sie for­dern daher alle demo­kra­ti­schen Par­tei­en dazu auf, sich gemein­sam gegen Rechts­au­ßen zu stel­len und die gel­ten­den, rech­ten Nar­ra­ti­ve auf­zu­bre­chen. Dabei for­dern sie, dass sich auch die Uni­on um eine ernst­ge­mein­te und pro­gres­si­ve Oppo­si­ti­ons­po­li­tik bemüht, sowohl in Thü­rin­gen als auch im Bund. Die stän­di­gen Ver­su­che, eine Par­tei am extrem rech­ten Rand noch rechts zu über­ho­len, müs­sen enden! Rech­te Rhe­to­rik hilft nie­man­den – außer den Rech­ten! Außer­dem for­dern die Jusos Klar­heit von der Jun­gen Uni­on in Son­ne­berg. Rechts­ra­di­ka­len Par­tei­en zum Wahl­sieg zu gra­tu­lie­ren und sie damit zu nor­ma­li­sie­ren gehört im Sin­ne der Jungsozialist*innen nicht zum Selbst­ver­ständ­nis von Demokrat*innen