Aus­zeich­nun­gen für über 900 Jah­re Ehren­amt verliehen

Am 30.06.2023, nach einer lan­gen pan­de­mie­be­ding­ten Pau­se, fei­er­ten die Mal­te­ser Wai­schen­feld, ihre tra­di­tio­nel­le Johan­ni­fei­er. Den christ­li­chen Wer­ten fol­gend, bil­de­te der Auf­takt für die­se Fei­er­lich­kei­ten ein Got­tes­dienst in der Stadt­ka­pel­le. Im Anschluss seg­ne­te Pfarr­vi­kar Domi­nik Syga vor dem Gebäu­de der Mal­te­ser den vom Frei­staat Bay­ern für den Kata­stro­phen­schutz bereit­ge­stell­ten neu­en Mannschaftstransportwagen.

Der Orts­be­auf­trag­te der ört­li­chen Mal­te­ser, Erhard Klaus, zeig­te sich beim anschlie­ßen­den offi­zi­el­len Teil sicht­lich erfreut über die zahl­reich erschie­ne­nen Gäste und Hel­fe­rin­nen und Hel­fer der Mal­te­ser mit ihren Fami­li­en. Land­rat Flo­ri­an Wied­mann bedank­te sich bei den Mal­te­sern für die immer äußerst zuver­läs­si­ge und kom­pe­ten­te Zusam­men­ar­beit und das hohe Engagement.

„Allei­ne die heu­te anste­hen­den Ehrun­gen bil­den zusam­men mehr als 900 Jah­re ehren­amt­li­che Tätig­keit am Stand­ort Wai­schen­feld ab.“, so Land­rat Wiedemann.

Der 1. Bür­ger­mei­ster Tho­mas Thiem, ehe­mals selbst lang­jäh­ri­ges akti­ves Mit­glied der Mal­te­ser Wai­schen­feld, ist stolz die Mal­te­ser in Wai­schen­feld zu haben. Er hat mit vie­len Anwe­sen­den Dien­ste und vie­le gemein­sa­me Stun­den bei den Mal­te­sern ver­bracht. „Neben der Feu­er­wehr und der Was­ser­wacht sind die Mal­te­ser in der heu­ti­gen Zeit ein wich­ti­ger Bestand­teil im Bereich der Sicher­heit, dem Schutz und der Hil­fe für die Bevöl­ke­rung“ so Bür­ger­mei­ster Thiem in sei­ner Ansprache.