Frei­raum-Team holt das „Tri­ple“ in Berlin

„Wir haben heu­te das Fich­tel­ge­bir­ge auf Bun­des­ebe­ne erneut posi­tiv prä­sen­tiert und das Image unse­rer Hei­mat damit noch wei­ter ver­bes­sert. Wir haben auf­hor­chen las­sen“, strahlt Land­rat Peter Berek nach der Preis­ver­lei­hung beim Deut­schen Preis für Online­kom­mu­ni­ka­ti­on (FPOK) in Ber­lin. „Unse­re Pro­duk­te und Akti­vi­tä­ten haben die Mar­ke­ting-Pro­fis aus ganz Deutsch­land, die dort in den Jurys sit­zen, über­zeugt. Dort staunt man, was eine klei­ne Regi­on alles erfolg­reich umsetzt und man mag offen­kun­dig auch die Art und Wei­se, die eben ein biss­chen augen­zwin­kernd und somit anders ist als bei ande­ren Kampagnen.“

Drei­mal nomi­niert, drei Aus­zeich­nun­gen mit nach Hau­se genom­men – so liest sich die Bilanz. Damit ist das Team aus dem Fich­tel­ge­bir­ge nicht nur über­glück­lich, son­dern eines der erfolg­reich­sten Teams der gesam­ten Preisverleihung.

Gewon­nen hat das Frei­raum-Team in drei Kate­go­rien: Der Ehren­amts­film des Land­krei­ses hat in der Kate­go­rie „Short Clip“ über­zeugt, in wel­cher außer­ge­wöhn­li­che Vide­os nomi­niert wur­den. Hier hat man sich gegen die Kran­ken­kas­se AOK, das Bun­des­fo­rum Män­ner, den Strom­kon­zern HEL­LA und die Stadt Wien durch­set­zen können.

Die Fich­te­App konn­te bei­de Kate­go­rien, in denen sie nomi­niert war, für sich ent­schei­den. In der Kate­go­rie „Frei­zeit und Tou­ri­stik“ setz­te sich die Fich­tel­App gegen nam­haf­te Mit­be­wer­ber aus der Bran­che durch. Eben­falls nomi­niert waren die Bay­ern Tou­ris­mus Mar­ke­ting GmbH, der Rei­se­ver­an­stal­ter schau­ins­land-rei­sen GmbH, der Tou­ris­mus­ver­band Fran­ken und die Euro­päi­sche Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg. Eben­so gewann die Fich­tel­App in der Kate­go­rie „Digi­tal Publi­shing“, in der Apps und Pod­casts geli­stet waren. Sie über­zeug­te hier die Jury der­art, dass gro­ße Kon­kur­ren­ten wie die DATEV, eines der größ­ten Soft­ware­un­ter­neh­men Euro­pas, der Han­dels­rie­se REWE oder die Robert Bosch GmbH das Nach­se­hen hatten.

Beson­ders, dass man mit dem Pro­dukt Fich­tel­App mit gro­ßen Kon­zer­nen mit weit grö­ße­ren Teams und hohen Mar­ke­ting-Bud­gets mit­hal­ten kann, hat die Jury nach eige­ner Aus­sa­ge über­zeugt. Eben­so wur­de die Funk­tio­na­li­tät, das Design und die gute Per­for­mance der App posi­tiv bewer­tet. Auch ihre Authen­ti­zi­tät und dass mit der App auch ein aus­drück­li­cher Wunsch aus der Bevöl­ke­rung umge­setzt wor­den war, hono­rier­te die Jury mit der Aus­zeich­nung. „Wir wis­sen jetzt, dass wir uns mit unse­rem Pro­dukt alles ande­re als ver­stecken müs­sen“, so das Resü­mee des Fichel­App Teams bestehend aus Fran­zis­ka Pöhl­mann, Oli­ver Rauh und Anna­le­na Pecher.

Der Fak­tor Emo­ti­on hat dem Ehren­amts­film den Sieg in sei­ner Kate­go­rie beschert. Die Jury war vom Ansatz, das so wich­ti­ge Ehren­amt zu wür­di­gen und zu stär­ken, augen­blick­lich begei­stert. Einen Film mit rund 200 aus­schließ­lich ehren­amt­lich Täti­gen Per­so­nen umzu­set­zen, der neben der Bedeu­tung der ehren­amt­li­chen Arbeit auch den damit ver­bun­de­nen Spaß zeigt, war für den Erfolg nach Aus­sa­gen der Jury aus­schlag­ge­bend. Eben­so gelobt wur­den auch die pro­fes­sio­nel­le, über­zeu­gen­de und wit­zi­ge Umset­zung mit einem klei­nen Bud­get und einem klei­nen Team.

Von der Aus­zeich­nung ver­spre­chen sich Fil­me­ma­cher Gerd Bütt­ner und Katha­ri­na Becher aus dem Frei­raum-Team ein bun­des­wei­tes Signal. Bei­de sind über­zeugt davon, dass der Film aus dem Fich­tel­ge­bir­ge nicht nur die Arbeit der Ehren­amt­li­chen in der Regi­on wür­digt, son­dern auch über­re­gio­nal das The­ma auf eine grö­ße­re Büh­ne heben wird.

Die drei­fa­che Aus­zeich­nung für die Fich­tel­App und den Ehren­amts­film unter­strei­chen die Bedeu­tung und posi­ti­ve Wir­kung des Regio­nal­mar­ke­tings im Fich­tel­ge­bir­ge und machen Mut, den ein­ge­schla­ge­nen Weg selbst­be­wusst wei­ter zu gehen. „Von den Aus­zeich­nun­gen pro­fi­tiert die gan­ze Regi­on“, fasst Land­rat Peter Berek zusam­men. „Die Auf­merk­sam­keit, die wir damit erzie­len, kommt allen Bür­gern, Kom­mu­nen und Unter­neh­men im Fich­tel­ge­bir­ge zu Gute“, so Land­rat Peter Berek. „Wir haben noch immer mit struk­tu­rel­len Pro­ble­men zu kämp­fen, die wir aus eige­ner Kraft nicht schnell lösen kön­nen wer­den. Aber wir kön­nen vie­le Men­schen für unse­re schö­ne Regi­on begei­stern, zu einem Besuch im Fich­tel­ge­bir­ge ein­la­den, viel­leicht zur Rück­kehr oder zum Umzug ani­mie­ren und mög­li­cher­wei­se auch für ein Invest interessieren.“

Das Regio­nal­mar­ke­ting-Team des Land­krei­ses hat­te bis­lang bereits drei bun­des­wei­te Mar­ke­ting­prei­se erhal­ten. Den DPOK hat­te das Team in den ver­gan­ge­nen Jah­ren für sei­nen Image­film rund um den „Fich­tel­ge­birgs-Wer­ner“ sowie für sei­ne Video-Serie „Macher-Sto­ries 2.0“ erhal­ten. Dar­über hin­aus war die Image­kam­pa­gne #frei­raum­für­ma­cher mit dem Ger­man Brand Award aus­ge­zeich­net wor­den. Auch für den bun­des­wei­ten Poli­tik-Award war man schon zwei­mal nominiert.