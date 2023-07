Wer Inter­es­se an einer Stadt­füh­rung und gleich­zei­tig tags­über kei­ne Zeit dafür hat, kann nun am Abend eine geführ­te Tour durch Coburgs Alt­stadt­gas­sen unter­neh­men. Das neue Ange­bot von Coburg Mar­ke­ting rich­tet sich an Geschäfts­rei­sen­de und Urlauber*innen genau­so wie Bürger*innen, die Lust auf einen kurz­wei­li­gen Rund­gang haben. Erfah­re­ne Gästeführer*innen zei­gen die schön­sten Sehens­wür­dig­kei­ten und erzäh­len von wich­ti­gen Per­sön­lich­kei­ten, Gege­ben­hei­ten, Plät­zen und Gebäu­den der frü­he­ren Resi­denz­stadt, und das auf locke­re, leich­te Art – pas­send zum wohl­ver­dien­ten Feierabend.

Die Fei­er­abend­tour star­tet ab sofort bis Ende Okto­ber immer diens­tags um 17:30 Uhr. Treff­punkt ist vor der Tou­rist-Infor­ma­ti­on in der Herrn­gas­se 4. Der Preis für die ein­stün­di­ge Füh­rung beträgt 8 € pro Per­son, 4 € ermä­ßigt. Eine Anmel­dung ist bis zum Vor­tag (Mon­tag) bis 12:00 Uhr tele­fo­nisch unter +49 9561 89–8000 oder per E‑Mail an tourismus@​coburg.​de erfor­der­lich. Alle Infor­ma­tio­nen fin­den Sie im bei­gefüg­ten Fly­er, der in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on erhält­lich ist. Das gesam­te Ange­bot an Themen‑, Genuss- und Kostüm­füh­run­gen fin­den Sie im Inter­net unter: www​.coburg​mar​ke​ting​.de/​e​n​t​d​e​c​k​e​n​-​e​r​l​e​b​e​n​/​s​t​a​d​t​f​u​e​h​r​u​n​gen.

Fly­er Stadt­füh­rung Coburg (PDF, 214 KB)