AUA! Der Vor­trags­ti­tel ist bewusst so offen gewählt. Denn: die Ursa­chen für Knie­schmer­zen sind eben­so viel­fäl­tig wie die Behand­lungs­mög­lich­kei­ten. Die Ope­ra­teu­re des zer­ti­fi­zier­ten Endo­pro­the­tik­zen­trums an der Kli­nik Hohe War­te in Bay­reuth sind Spe­zia­li­sten, wenn es um die Behand­lung von Knie­schmer­zen geht – und das nicht erst, wenn sich die Fra­ge nach einem künst­li­chen Gelenk stellt. Im Rah­men eines Medi­zi­ni­schen Vor­trags wer­den Chri­sti­an M. Ben­ker und Dr. Mark Schmol­ze am Mitt­woch, 5. Juli, um 18 Uhr im The­ra­pie­zen­trum der Kli­nik Hohe War­te, das brei­te Behand­lungs­spek­trum bei Knie­schmer­zen vor­stel­len. Der Ein­tritt ist frei.

Bei­de Refe­ren­ten sind nicht nur Ortho­pä­den und Ober­ärz­te der Kli­nik für Ortho­pä­die an der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH, wo sie auch ein Knor­pel-Kom­pe­tenz-Zen­trum eta­bliert haben, son­dern zudem zer­ti­fi­zier­te Haupt­op­e­ra­teu­re im Endo­pro­the­tik­zen­trum am Stand­ort Kli­nik Hohe Warte.

Sie wer­den in einem gemein­sa­men Vor­trag das gesam­te Spek­trum der the­ra­peu­ti­schen Mög­lich­kei­ten bei Knie­schmer­zen vor­stel­len: von kon­ser­va­ti­ven The­ra­pie­al­ter­na­ti­ven über ver­schie­de­ne Knor­pe­l­ersatz­the­ra­pien bis hin zu den unter­schied­li­chen Vari­an­ten des Gelenk­er­sat­zes und dar­über hin­aus. Denn Ben­ker und Schmol­ze füh­ren auch kom­ple­xe Revi­si­ons­ope­ra­tio­nen durch, die nötig wer­den, wenn ein bereits implan­tier­tes künst­li­ches Gelenk Beschwer­den ver­ur­sacht und decken damit das gesam­te Spek­trum ab.

Aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auf der Home­page www​.kli​ni​kum​-bay​reuth​.de.

