Das dies­jäh­ri­ge Hein­richs­fest fin­det vom 7. bis 9. Juli 2023 am Dom­platz und in der Dom­stra­ße statt. Für den Motor­rad­got­tes­dienst am Sams­tag, 8. Juli 2023, ist der Dom­platz von 14 bis 19 Uhr für den Ver­kehr voll gesperrt.

Der Dom­platz und die Dom­stra­ße sind am Sonn­tag, 9. Juli 2023, für die Festi­vi­tä­ten den gan­zen Tag, von 6 bis 18 Uhr, gesperrt.