Seit mehr als zwei Wochen wer­den im Land­kreis Forch­heim im Rah­men der Rad­ak­ti­ons­wo­chen STADT­RA­DELN – dem Wett­be­werb für Rad­för­de­rung, Kli­ma­schutz und Gesund­heit – mög­lichst vie­le Kilo­me­ter erra­delt. Bis­her betei­li­gen sich bereits 1.250 Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aktiv und haben gemein­sam in 90 Teams mehr als 165.000 Kilo­me­ter gesammelt.

Die STADT­RA­DELN-Akti­ons­wo­chen lau­fen noch bis ein­schließ­lich 08.07.2023 und wer­den durch ein viel­fäl­ti­ges Rah­men­pro­gramm begleitet.

Am Sonn­tag, 25. Juni, fand die poli­ti­sche Rad­tour mit Herrn Land­rat Dr. Ulm, eini­gen Mit­glie­der des Kreis­tags, des Stadt­rats und Bür­ger­mei­ste­rin­nen und Bür­ger­mei­stern sowie inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­gern statt. Die Rad­tour wur­de vom Rad­we­ge­be­auf­trag­ten des Land­krei­ses, Herrn Eber­lein, geführt.

Wäh­rend der Tour erläu­ter­te Herr Eber­lein aktu­el­le Pro­jek­te zwi­schen Hau­sen und Ker­s­bach, wel­che die Situa­ti­on für Rad­fah­rer auf die­ser wich­ti­gen Ost-West-Ach­se ver­bes­sern. Des Wei­te­ren wur­den an ver­schie­de­nen Sta­tio­nen zukünf­ti­gen Her­aus­for­de­run­gen exem­pla­risch dar­ge­legt, wie Orts­durch­fahr­ten, Lücken­schluss von bestehen­den Rad­we­gen sowie die Ver­knüp­fung des Rad­ver­kehrs mit dem ÖPNV.

Am Frei­tag, 30. Juni, waren Rad­in­ter­es­sier­te zu einem Rad­rei­se­vor­trag in die VHS des Land­krei­ses Forch­heim ein­ge­la­den. Mir­co und Jele­na Helm­reich berich­te­ten von Ihrer erleb­nis­rei­chen Rad­rei­se mit dem Fahr­rad von Bang­kok zurück in Ihre Hei­mat nach Fran­ken – auf zwei Rädern in 14 Mona­ten und 21000 km, mit über 160.000 Höhen­me­tern, durch 20 Län­der, mit weit über 60 Platt­fü­ßen. Die Besu­cher hör­ten begei­stert den vie­len klei­nen Geschich­ten zu, die durch gran­dio­se Bil­der der Rei­se abge­run­det wur­den. Der Vor­trag konn­te kosten­frei besucht wer­den. Spen­den, die an die­sem Abend gesam­melt wur­den, flie­ßen zu hun­dert Pro­zent in ein indi­sches Schul­pro­jekt, wel­ches Fami­lie Helm­reich eini­ge Tage haut­nah mit­er­le­ben durf­te (Infos zum Pro­jekt fin­den Sie unter: https://​rightho​pe​.com/).

Wei­te­re Rad­ki­lo­me­ter für die STADT­RA­DELN-Sta­ti­stik sam­mel­ten Bür­ger­mei­ster/-innen, inter­es­sier­te Bür­ger/-innen sowie Ver­tre­ter der ILE Alli­anz Reg­nitz-Aisch, Mit­ar­bei­ter/-innen der Land­rats­äm­ter in Forch­heim und Bam­berg bei der „Tour de Alli­anz“ am ver­gan­ge­nen Sonn­tag. Die­se Rad­tour, initia­li­siert durch enga­gier­te Bür­ger und unter­stützt durch die ILE Alli­anz Reg­nitz-Aisch, führ­te durch die die vier Gemein­de der Alli­anz Regnitz-Aisch.

Die land­kreis­über­grei­fen­de Tour fand in den STADT­RA­DELN-Akti­ons­zeit­räu­men der benach­bar­ten Land­krei­se Forch­heim und Bam­berg statt.

Wäh­rend der Tour wur­de auf bereits umge­setz­te Vor­ha­ben der Rad­in­fra­struk­tur, wie den bestehen­den Rad­weg zwi­schen Unter­stür­mig und But­ten­heim, sowie aktu­el­le Pro­jekt, wie dem geplan­ten Rad­weg zwi­schen Trails­dorf und Seuss­ling oder dem Metro­pol­rad­weg Nürn­berg-Bam­berg, ein­ge­gan­gen. Abge­run­det wur­de die Tour durch einen Aus­klang an der Rad­o­ase Neuses.

Zum Abschluss des dies­jäh­ri­gen STADT­RA­DELN-Akti­ons­zeit­rau­mes fin­det am Sams­tag, 08. Juli, eine vom ADFC Kreis­ver­band Forch­heim geführ­te Abschluss­rad­tour zum Pretz­fel­der Kel­ler statt. Der Start­punkt ist das Nürn­ber­ger Tor in Forch­heim um 14 Uhr.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter: www​.stadt​ra​deln​.de/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​-​f​o​r​c​h​h​eim oder beim Kli­ma­schutz­ma­nage­ment sowie der Gesund­heits­re­gi­on plus des Land­krei­ses Forchheim.