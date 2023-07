Der Vol­ley­ball Ver­band Bay­ern unter­stützt die Schu­len im Frei­staat dabei, um Jugend­li­che der fünf­ten bis sieb­ten Jahr­gangs­stu­fe schon früh für den Vol­ley­ball­sport bzw. Beach­s­port zu gewinnen.

Der TC Höch­stadt arbei­tet bereits seit vier Jah­ren mit dem Gym­na­si­um Höch­stadt zusam­men. Es besteht inzwi­schen eine Schul­mann­schaft für die Hal­le mit ca. 15 Jugend­li­chen und meh­re­re Beach­mann­schaf­ten mit ca. 30 Jugend­li­chen, die sowohl im Som­mer als auch im Win­ter in der Hal­le trai­nie­ren. Die Vol­ley­ball Abtei­lung des TC Höch­stadt stellt dabei je eine Trai­ne­rin als Unter­stüt­zung der Sport­lehr­kraft zur Ver­fü­gung. Die Arbeit hat sich bis­her für bei­de Sei­ten gelohnt, da neben der viel­sei­ti­gen Auf­stel­lung des Gym­na­si­um Höch­stadts im Brei­ten­sport auch vie­le Jugend­li­che Teil des Ver­eins wur­den, um ihre Fähig­kei­ten auszubauen.

Der TC Höch­stadt hat Jugend­li­che ab der 1. Schul­klas­se im Vol­ley­ball­be­trieb und konn­te durch Teil­nah­men an den Bay­ri­schen Mei­ster­schaf­ten glänzen.

Die Schu­le hat Ihre ersten Erfol­ge bei Jugend trai­niert für Olym­pia, orga­ni­siert durch das Baye­ri­sche Lan­des­amt für Schu­len, durch erste Sie­ge erle­ben dür­fen. Inzwi­schen bea­chen auch eini­ge Lehr­kräf­te auf dem Vereinsgelände.

Bei dem Future Class Beach­tur­nier am 20.06.2023 tra­ten je 7 Mann­schaf­ten in zwei Alters­klas­sen an. Die ersten bei­den der Alters­klas­se bis zur 7. Klas­se dür­fen zur Bay­ri­schen Mei­ster­schaft nach Mün­chen fah­ren. Die Alters­klas­se ab 8. Klas­se hat ein schul­in­ter­nes Tur­nier durch­ge­führt und viel Spaß gehabt. Wir haben in bei­den Klas­sen tol­le und sehr span­nen­de Spiel gese­hen. Auch das Wet­ter war bei 30°C eine eige­ne Her­aus­for­de­rung. Der Sport­leh­rer Herr Rüger war erstau­nend, mit wel­chem Ehr­geiz um die Punk­te gekämpft wurde.

Gewon­nen haben die Alters­klas­se bis 7. Schulklasse:

1. Platz: Rafa­el Graf und Tim Patrick

2. Platz: Emi­lia Ernst und Her­zog Hannah

Die Spie­len­den bei­der Mann­schaf­ten fah­ren als Mixed Team zur Bay­ri­schen Future Class Mei­ster­schaft am 19.07.2023 nach München.

In der zwei­ten Alters­klas­se ab 8. Schul­klas­se gewannen

1. Platz: Hanele Frölich und Caro­lin Holzapfel

2. Platz: Phil­ipp Lisch und Justin Wagner