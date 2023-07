Mit sie­ben neu­en bzw. erwei­ter­ten Lini­en star­tet der Land­kreis Lich­ten­fels in ein neu­es ÖPNV-Zeit­al­ter. Ab 31. Juli 2023 haben alle Land­kreis­bür­ge­rin­nen und ‑bür­ger Zugang zu einem attrak­ti­ven und abge­stimm­ten Busangebot.

Völ­lig neu­es „Fahr­ge­fühl“

Neu für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus den Gemein­den Michel­au und Marktz­euln ist, dass auch sie für eine Fahrt z.B. nach Nürn­berg nur noch ein ein­zi­ges Ticket lösen müs­sen, da ihre Kom­mu­nen dann eben­falls zum VGN-Tarif­ge­biet gehö­ren. Alle Bus­li­ni­en im Land­kreis haben eine vier­stel­li­ge Num­mer, die immer mit 12 beginnt.

Land­rat: ein lang geheg­ter Wunsch geht in Erfüllung

„Damit geht ein lang­ge­heg­ter Wunsch für die­se Land­kreis­bür­ger in Erfül­lung,“ so Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner. „Denn wir muss­ten über Jah­re hin­weg erklä­ren, dass auf­grund bestehen­der Kon­zes­si­ons­rech­te eine Anglei­chung nicht mög­lich war. Ein im Jahr 2015 begon­ne­ner Pro­zess fin­det nun ein gutes Ende. Das Land­kreis­ge­biet ist jetzt kom­plett in das VGN-Tarif­ge­biet inte­griert.“ zeigt sich der Land­kreis­chef sicht­lich zufrieden.

Eine Viel­zahl an Neue­run­gen und Verbesserungen

Auf der kom­plett neu­en Linie 1240 von Weis­main, Alten­kunst­adt, Burg­kunst­adt, Marktz­euln, Michel­au nach Lich­ten­fels ver­keh­ren von Mon­tag bis Sonn­tag die Bus­se im Stun­den­takt. Ein solch attrak­ti­ves ÖPNV-Ange­bot gab es noch nie im Land­kreis! Die Linie 1241 von Burg­kunst­adt nach Markt­graitz wird opti­miert: Mon­tag bis Frei­tag ein stünd­li­ches Ange­bot. Der Zwei­stun­den­takt am Wochen­en­de lädt zum Umstieg auf den ÖPNV ein. Start ist der 1. Janu­ar 2024.

Mit der 1242 erhal­ten auch klei­ne Ort­schaf­ten eine Anbin­dung ans VGN-Netz.

Für die Ein­woh­ner der Hoch­stadter Orts­tei­le ver­kehrt die Linie 1243 in die Kreis­stadt. Beson­ders attrak­tiv: die öst­li­chen Orts­tei­le von Burg­kunst­adt wer­den mit der Linie 1244 mehr­mals am Tag Rich­tung Stadt­zen­trum ange­bun­den. Die 1245 muss „neh­men“, wer aus dem Raum Hoch­stadt nach Red­witz will und nicht den Zug nut­zen kann. Ganz neu ist die Linie 1246 ab dem 01.01.2024, die Redwitz/​Markt­graitz mit Weid­hau­sen ver­bin­det, mit Anschluss nach Coburg/​Kro­nach. Die genau­en Fahr­zei­ten wer­den dem­nächst im Inter­net bekannt gemacht und als Fahr­plan­heft veröffentlicht.

Tol­les Angebot:

Ruf­bus­se für mehr Mög­lich­kei­ten am Abend und am Wochenende

Auf­grund der guten Erfah­run­gen mit dem Ruf­bus, den es im Land­kreis Lich­ten­fels seit dem 1. Sep­tem­ber 2019 gibt, wird die­ses Ange­bot auch auf die neu­en Lini­en aus­ge­wei­tet. Dies ist öko­lo­gisch und öko­no­misch äußerst sinn­voll, da nur nach Bedarf gefah­ren wird.

Es gilt der nor­ma­le VGN-Tarif. Beson­ders smart ist: der Ruf­bus kann tele­fo­nisch (09571/189080) oder über die Car­lE-App gebucht wer­den. Mehr Infor­ma­tio­nen unter www​.nah​ver​kehr​-lif​.de, info@​nahverkehr-​lif.​de oder tele­fo­nisch unter 09571/ 18 1550.

„Stei­gen Sie ein und über­zeu­gen Sie sich von den neu­en Frei­hei­ten, die das neue Bus­an­ge­bot im Land­kreis bringt: in der Frei­zeit, zur Arbeit, zur Schu­le, zum Ein­kau­fen oder um ein­fach mal wie­der die Hei­mat zu erkun­den und Freun­de zu tref­fen. Das Deutsch­land­ticket hilft dabei!“ so wirbt die neue Infobroschüre.

Ver­tei­lung in den Haushalten

Anläss­lich die­ses histo­ri­schen Ereig­nis­ses wur­de vom VGN die­se Info­bro­schü­re mit dem Titel „Neu­es im VGN Land­kreis Lich­ten­fels“ erstellt. Sie wird mit einer Auf­la­ge von rund 14.000 Exem­pla­ren von der Post in den Haus­hal­ten, die in den Kom­mu­nen ent­lang der Linie 1240 lie­gen, ver­teilt. Ein­ge­plant sind hier­für die ersten Juli-Wochen.

Wer kein Exem­plar bekom­men hat bzw. sich schon vor­ab online infor­mie­ren möch­te, kann dies unter www​.lkr​-lif​.de/​m​_​2​2​387 tun.