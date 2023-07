WEIS­MAIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Fol­gen­schwe­rer Ver­kehrs­un­fall am Mitt­woch­vor­mit­tag am Ran­de des Weis­mai­ner Orts­teils Wal­lers­berg: Ein Auto stürz­te über 70 Meter einen Steil­hang hin­ab. Der Fah­rer starb noch an der Unfall­stel­le. Die Bei­fah­re­rin wur­de schwerstverletzt.

Am Mitt­woch, gegen 9.45 Uhr, stürz­te ein Auto am Ran­des des Weis­mai­ner Orts­teils Wal­lers­berg nach Durch­bre­chen der Leit­plan­ke über 70 Meter einen Steil­hang hin­ab. Das Fahr­zeug pas­sier­te wäh­rend des Stur­zes zwei Mal eine dort ver­lau­fen­de Ser­pen­ti­nen­stra­ße und kam schließ­lich an einem Bach­lauf zum Lie­gen. Der 51-jäh­ri­ge Fah­rer wur­de durch den Unfall töd­lich ver­letzt. Die 21-jäh­ri­ge Bei­fah­re­rin wur­de schwerst­ver­letzt. Sie wur­de mit einem Ret­tungs­hub­schrau­ber in eine Kli­nik ver­bracht. Neben meh­re­ren Strei­fen der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels kamen über 80 Ein­satz­kräf­te der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren Weis­main, Alten­kunst­adt und Burg­kunst­adt sowie Ein­satz­kräf­te der Berg­wacht an die Unfall­stel­le. Es wur­den meh­re­re Ret­tungs­wä­gen und Not­ärz­te nach Wal­lers­berg entsandt.

Am ver­un­fall­ten Auto ent­stand ein Total­scha­den im nied­ri­gen fünf­stel­li­gen Eurobereich.

Die Unfall­ur­sa­che und des­sen Her­gang sind nun Gegen­stand der Ermitt­lun­gen. Auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Coburg kam ein Gut­ach­ter vor Ort, um die Ein­satz­kräf­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels bei ihren Ermitt­lun­gen zu unter­stüt­zen. Die Stra­ße zwi­schen Wal­lers­berg und der im Tal lie­gen­den Staats­stra­ße 2191 muss­te für die Dau­er der Unfall­auf­nah­me für meh­re­re Stun­den gesperrt werden.