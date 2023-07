Was­ser­stoff-Modell­re­gi­on Land­kreis Kulm­bach nimmt wei­ter Fahrt auf

Eine freu­di­ge Nach­richt für die Akteu­re der Was­ser­stoff­mo­dell­re­gi­on „HyStar­ter Land­kreis Kulm­bach“, die die Errich­tung einer Was­ser­stoff-Tank­stel­le auf dem Betriebs­ge­län­de der Fa. ASK in Kulm­bach planen.

Die neu gegrün­de­te Betrei­ber­ge­sell­schaft H2KU GmbH, die von den gleich­be­rech­tig­ten Geschäfts­füh­rern Flo­ri­an Schnei­der, ASK und Rai­ner Herold, MSR-Inno­va­tions reprä­sen­tiert wird, erhält die maxi­ma­le För­de­rung in Höhe von 2 Mil­lio­nen Euro vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie als För­der­mit­tel für die Errich­tung einer Was­ser­stoff­tank­stel­le bewil­ligt. Die Gesamt­ko­sten des Pro­jek­tes belau­fen sich auf knapp 3.1 Mio. Euro.

Erfolg­reich und über­zeu­gend haben sich die Kulm­ba­cher Was­ser­stoff-Akteu­re im 2. Anlauf im Wett­be­werb mit ande­ren Antrags­stel­lern für die För­de­rung einer H2-Tank­stel­le für Nutz­fahr­zeu­ge und PKW´s durchgesetzt.

Nach­dem die im Novem­ber 2022 ein­ge­reich­te Pro­jekt­skiz­ze für die Kulm­ba­cher Was­ser­stoff­tank­stel­le vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie und vom Pro­jekt­trä­ger Bay­ern Inno­va­tiv im Janu­ar 2023 posi­tiv bewer­tet wur­de, war die Pro­jekt­grup­pe „H2-Tank­stel­le“ der Kulm­ba­cher HyStar­ter-Akteu­re somit zur fina­len Antrags­stel­lung freigeschalten.

Flo­ri­an Schnei­der, Geschäfts­füh­rer von ASK Schnei­der Kulm­bach, Rai­ner Herold, Geschäfts­füh­rer von MSR-Inno­va­tions Kulm­bach sowie Ingrid Flie­ger vom Kli­ma­schutz­ma­nage­ment des Land­krei­ses Kulm­bach zeich­nen für die Antrags­stel­lung verantwortlich.

„Das ist ein wich­ti­ger Mei­len­stein für den Land­kreis Kulm­bach und alle Akteu­re der Was­ser­stoff-Modell­re­gi­on“, freut sich Land­rat Klaus Peter Söll­ner. Als Mit-Initia­tor für die Was­ser­stoff-Modell­re­gi­on und die Rea­li­sie­rung der damit ver­bun­de­nen H2-Pro­jek­te hebt er die Bedeu­tung des Was­ser­stoffs auf dem Weg zum kli­ma­neu­tra­len Land­kreis Kulm­bach her­vor. „Die Auf­ge­schlos­sen­heit und Hand­lungs­be­reit­schaft der Kulm­ba­cher Unter­neh­men für den Ein­satz von Was­ser­stoff ist beacht­lich. Wir Kulm­ba­cher wol­len die Mög­lich­kei­ten, die er bie­tet, nut­zen. Dafür braucht es Inve­sti­tio­nen, zum Bei­spiel in Was­ser­stoff­tank­stel­len – und die­sem gro­ßen Ziel sind wir wie­der ein Stück näher­ge­kom­men – herz­li­chen Dank an alle Beteiligten.”

Rai­ner Lud­wig, MdL, ist stolz auf sei­nen Hei­mat-Land­kreis: „Der För­der­be­scheid aus Mün­chen ist ein ech­ter Mei­len­stein und macht Kulm­bach zu einem Pio­nier in der baye­ri­schen Was­ser­stoff­tech­no­lo­gie. Dar­über haben wir uns sehr gefreut. Was­ser­stoff ist der Ener­gie­trä­ger der Zukunft und die viel­leicht wich­tig­ste Schlüs­sel­tech­no­lo­gie – ein Mul­ti­ta­lent – für die deut­sche Ener­gie­ver­sor­gung – als Kraft­stoff, Spei­cher­me­di­um und Transport-Vektor.“

Flo­ri­an Schnei­der, Geschäfts­füh­rer ASK Kulm­bach u. Geschäfts­füh­rer der neu gegrün­de­ten Betei­li­gungs­ge­sell­schaft H2KU GmbH, stellt das Grund­stück für die H2-Tank­stel­le bereit, sei­ne Freu­de und auch Erleich­te­rung ist eben­falls sehr groß: „Die geplan­te Was­ser­stoff­tank­stel­le ist ent­schei­den­der Bau­stein für die dekar­bo­ni­sier­te Mobi­li­tät der Zukunft hier bei uns in der Regi­on. Wir freu­en uns daher, dass wir für den Indu­strie­stand­ort Kulm­bach damit den ersten Schritt in das Was­ser­stoff­zeit­al­ter gehen können.“

„Durch die Errich­tung der Was­ser­stoff­tank­stel­le gehen wir in Vor­lei­stung, um das Hen­ne-Ei-Pro­blem offen­siv zu lösen. Wir erwar­ten durch die Inbe­trieb­nah­me der Was­ser­stoff­tank­stel­le eine posi­ti­ve Ent­wick­lung bei der Nut­zung von emis­si­ons­frei­en PKW´s und Nutz­fahr­zeu­gen. Nur wenn in unmit­tel­ba­rer Umge­bung eine Tank­stel­le zur Ver­fü­gung steht, wer­den Nut­zer in Was­ser­stoff­fahr­zeu­ge inve­stie­ren“, so Rai­ner Herold, Geschäfts­füh­rer von MSR-Inno­va­tions Kulm­bach, der H2KU GmbH und Mit­in­itia­tor der HyStarter-Bewerbung.

An die­ser Stel­le bedan­ken wir uns bei allen Inve­sto­ren der Betei­li­gungs­ge­sell­schaft H2KU GmbH sehr herz­lich für die her­vor­ra­gen­de Unter­stüt­zung sowie allen Unter­neh­men für die Aus­stel­lung der Absichts­er­klä­run­gen für die Ver­wen­dung von Brenn­stoff­zel­len-Nutz­fahr­zeu­gen in ihren Betrieben.

Ingrid Flie­ger, Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin des Land­krei­ses Kulm­bach und Mit­in­itia­to­rin der HyStar­ter-Initia­ti­ve, ist sich bewusst, „Die Rea­li­sie­rung unse­rer Kulm­ba­cher Was­ser­stoff­tank­stel­le bedeu­tet noch viel Arbeit und ist vom Auf­wand her nicht zu ver­glei­chen mit der Instal­la­ti­on einer E‑Ladestation. Ent­schei­dend ist die För­de­rung, die wir nun erhal­ten wer­den, und somit kön­nen wir in die Umset­zung star­ten. Ein star­kes Unter­neh­mens­netz­werk, dem ich nicht genug dan­ken kann, haben wir bei uns im Land­kreis Kulm­bach, das unse­re Akti­vi­tä­ten stets mit unter­stützt und ein Garant für pra­xis­ori­en­tier­ten Umwelt- und Kli­ma­schutz ist.“

Histo­rie

In Koope­ra­ti­on mit dem Was­ser­stoff-Spe­zia­li­sten Rai­ner Herold von MSR-Inno­va­tions, Kulm­bach und Rapha­el Staut­ner vom Insti­tut für Ener­gie­tech­nik (IfE) der Tech­ni­schen Hoch­schu­le Amberg-Wei­den sowie inno­va­ti­ven Unter­neh­men und uni­ver­si­tä­ren Bil­dungs­ein­rich­tun­gen wur­de sei­tens des Land­krei­ses Kulm­bach ein über­zeu­gen­des Bewer­bungs­kon­zept erstellt, für das wir offi­zi­ell am 12. Mai 2022 durch Dr. Vol­ker Wis­sing, Bun­des­mi­ni­ster für Digi­ta­les und Ver­kehr als HyStar­ter-Modell­re­gi­on des Bun­des aus­ge­zeich­net wurden.

Wir arbei­ten kon­struk­tiv an unse­rem Was­ser­stoff­kon­zept für die Region.

Der H2-Regio­nen­be­richt wird am 13.7.2023 um 18.00 Uhr beim „Treff­punkt Was­ser­stoff“ im gro­ßen Sit­zungs­saal des Land­rats­am­tes vorgestellt.

Die Was­ser­stoff-Mis­si­on im Land­kreis Kulm­bach beinhal­tet fol­gen­de Wasserstoff-Projekte:

Stei­ge­rung der Erneu­er­ba­ren Ener­gien für die Was­ser­stoff-Erzeu­gung, Errich­tung einer H2-Infra­struk­tur für PKW und Nutz­fahr­zeu­ge, Schaf­fung eines Absatz­mark­tes für Bau­ma­schi­nen-Her­stel­ler und –Umrü­ster, Ein­satz von schwe­ren H2-Maschi­nen im Stein­bruch oder im Stra­ßen­bau-Bereich, Bil­dungs­of­fen­si­ve zur Was­ser­stoff-Mobi­li­tät, Nut­zung von Was­ser­stoff­fahr­zeu­gen zur Demon­stra­ti­on für die Instand­hal­tung und Repa­ra­tur, H2-Qua­li­fi­ka­ti­on für Berufs­kraft­fah­rer, Ent­wick­lung von H2-Tech­no­lo­gien u.a. auch zur Nut­zung der Elektrolyse-Abwärme.

Die Umset­zung der Pro­jek­te ist eine gro­ße Her­aus­for­de­rung und ohne wei­te­re För­de­run­gen nicht zu rea­li­sie­ren. Daher freut uns die­se posi­ti­ve Nach­richt sehr. Die Rea­li­sie­rung einer Was­ser­stoff­tank­stel­le für PKW´s und Nutz­fahr­zeu­ge ist auf dem Weg gebracht.

Kurz-Defi­ni­ti­on Förderprogramme

För­der­pro­gramm Hyland – die Regio­nen­för­de­rung im Natio­na­len Inno­va­ti­ons­pro­gramm Was­ser­stoff- und Brennstoffzellentechnologie

HyLand ist Teil des Natio­na­len Inno­va­ti­ons­pro­gramms Was­ser­stoff und Brenn­stoff­zel­len­tech­no­lo­gie (NIP) und soll dazu bei­tra­gen, Was­ser­stoff als Ener­gie­trä­ger im Ver­kehrs­sek­tor durch die Nut­zung regio­na­ler Syn­er­gien wett­be­werbs­fä­hig zu machen.

För­der-Kate­go­rie HyStarter

Die HyStar­ter-För­de­rung rich­tet sich an Kom­mu­nen und/​oder Regio­nen, die sich zu einer Was­ser­stoff­re­gi­on ent­wickeln wol­len. Die Kom­mu­nen und/​oder Regio­nen wer­den jeweils ein Jahr lang von einem Kon­sor­ti­um beglei­tet, um bei sich vor Ort ein Netz­werk von Akteu­ren zu grün­den und ein Kon­zept zum Auf­bau einer regio­nal inte­grier­ten Was­ser­stoff­wirt­schaft auszuformulieren.

Das Kon­sor­ti­um, das durch das Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Ver­kehr und digi­ta­le Infra­struk­tur gemein­sam mit der NOW GmbH und dem Pro­jekt­trä­ger Jülich beauf­tragt wird, setzt sich aus ver­schie­de­nen Unter­neh­men zusam­men, die im Bereich der Bera­tung und Kon­zept­erstel­lung zu inte­grier­ten Ener­gie­sy­ste­men auf Basis von Was­ser­stoff hohe Kom­pe­ten­zen vor­wei­sen. Die Beglei­tung und Bera­tung der HyStar­ter-Regio­nen und/​oder Kom­mu­nen durch das beauf­trag­te Exper­ten-Kon­sor­ti­um wird durch das Natio­na­le Inno­va­ti­ons­pro­gramm Was­ser­stoff- Brenn­stoff­zel­len­tech­no­lo­gie (NIP) geför­dert und ist somit für unse­ren Land­kreis kostenneutral.

Für wei­te­re Fra­gen wen­den Sie sich bit­te an das Kli­ma­schutz­ma­nage­ment des Land­krei­ses Kulm­bach unter der Tel. 09221/707–148 oder unter flieger.​ingrid@​landkreis-​kulmbach.​de