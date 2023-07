Die Stadt und den Land­kreis erleben

„Am schön­sten Punkt des Cobur­ger Lan­des“, das stand für Hel­mut Völk vom Thü­ring­er­wald-Ver­ein als Gast­ge­ber völ­lig außer Fra­ge, sind sie an der Alex­an­dri­nen­hüt­te auf der Sen­nigs­hö­he vor­ge­stellt wor­den: die neu­en Wan­der­kar­ten „Regi­on Coburg – Coburg Stadt und Land zu Fuß erle­ben“. 15.000 kosten­los erhält­li­che Exem­pla­re ist die erste Auf­la­ge stark.

„LEADER“-Manager Tobi­as Gru­ber (Coburg Stadt und Land aktiv GmbH) erläu­ter­te, dass die Wan­der­kar­ten Teil des Gesamt­pro­jek­tes „Wan­der­we­ge­ma­nage­ment Cobur­ger Land“ sind. Die­ses hat ein Bud­get von über einer hal­ben Mil­lio­nen Euro. Es ist 2016 mit einer ersten Pro­jekt­pha­se auf den Weg gebracht wor­den, um das rund 1700 Kilo­me­ter Wan­der­we­ge­netz in der Stadt sowie dem Land­kreis ein­heit­lich zu beschil­dern und tou­ri­stisch zu bewer­ben. Die Beschil­de­rung der Wan­der­we­ge, die Erstel­lung attrak­ti­ver Tou­ren­pro­fi­le und die Instand­set­zung des Wege­net­zes sind bereits abge­schlos­sen – wei­te­re Detail­kar­ten für jede Kom­mu­ne sowie die Digi­ta­li­sie­rung der Wege­struk­tur wer­den noch folgen.

Trotz der finan­zi­el­len Unter­stüt­zung von rund 385.000 Euro aus dem LEA­DER-Pro­gramm, der Ober­fran­ken­stif­tung, der Nie­der­füll­ba­cher Stif­tung sowie der Spar­kas­se Coburg-Lich­ten­fels – ohne die vie­len Ehren­amt­li­chen wäre die Wei­ter­ent­wick­lung des Ange­bots für Wan­de­rer nicht zu stem­men. Dar­auf ver­wies Land­rat Seba­sti­an Straubel und nann­te als Bei­spiel die Wege­war­te. Über 40 Per­so­nen aus dem Cobur­ger Land sind inzwi­schen für die­se ehren­amt­li­che Auf­ga­be geschult wor­den. Wie wich­tig sie sind, fass­te Tobi­as Gru­ber mit einem Satz zusam­men: „Ohne Wege­war­te gibt es kei­ne funk­tio­nie­ren­de Infrastruktur.“

Eine Vor­rei­ter­rol­le bei der Ver­bes­se­rung der Infra­struk­tur für Wan­de­rer hat­te die Initia­ti­ve Rodach­tal. Wie Mar­tin Fin­zel als Vor­sit­zen­der der Initia­ti­ve berich­te­te, sei dort bereits 2006 mit der ein­heit­li­chen Beschil­de­rung erster Wege begon­nen wor­den. Und das sei gut so: „Men­schen fin­den am besten zusam­men, wenn sie sich gemein­sam auf den Weg machen.“ Der Cobur­ger Bür­ger­mei­ster, Hans-Her­bert Har­tan, sah in der Wan­der­kar­te einen Mehr­wert für die gesam­te Regi­on. Tou­ri­sten, die sich in der Stadt die Sehens­wür­dig­kei­ten anschau­en, sei­en auto­ma­tisch auch am Land­kreis inter­es­siert. „Wich­tig ist, dass vie­le Men­schen unse­re Regi­on in guter Erin­ne­rung behal­ten“, sag­te Hartan.

Für Dr. Jörg Stein­hardt, den Vor­sit­zen­den des Tou­ris­mus­ver­eins Coburg-Renn­steig, sind die neu­en Wan­der­kar­ten genau zum rich­ti­gen Zeit­punkt ver­füg­bar: „Wir mer­ken: Wan­dern ist belieb­ter gewor­den.“ Des­halb sei das Wan­der­we­ge­ma­nage­ment ein wich­ti­ges Pro­jekt für die gesam­te Tou­ris­mus­re­gi­on. In Kom­bi­na­ti­on mit der Web-App der Tou­ris­mus­re­gi­on Coburg-Renn­steig sind die neu­en Wan­der­kar­ten übri­gens eine ech­te Wun­der­tü­te: Dann gibt es auf Knopf­druck aktu­el­le und stand­ort­ba­sier­te Infor­ma­tio­nen, auch zur Gastronomie.

Die Wan­der­kar­ten „Regi­on Coburg – Coburg Stadt und Land zu Fuß erle­ben“ gibt es in allen Rat­häu­sern, Tou­ris­mus­in­for­ma­tio­nen und im Bür­ger­ser­vice des Land­rats­am­tes Coburg. Detail­kar­te für alle 17 Land­kreis­kom­mu­nen sowie die Stadt Coburg soll es bis spä­te­stens im Herbst geben.